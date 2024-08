Eigner Angels blicken hoffnungsvoll auf die kommende Saison

Ende Juli sind die Mitglieder der Eigner Angels Nördlingen zur jährlichen Mitgliederversammlung zusammengekommen. Dabei ging der Vorstand auf den aktuelle Stand des Basketballvereins ein – und auf die Änderungen, in der kommenden, siebzehnten Bundesliga-Saison in Folge anstehen.

Am 23. Juli fand in der Heimstätte des Vereins, der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle, die Versammlung statt. Nach der inzwischen überwundenen finanziellen Notlage des Vereins, die im März öffentlich wurde, zog die Mitgliederversammlung unüblich viele Teilnehmer an. Die Sitzung begann mit dem allgemeinen Bericht des geschäftsführenden Vorstands Benedikt Lasser über die vergangene Saison, in dem er vor allem den unzähligen Spendern zur Rettung des Vereins dankte. Außerdem nannte er die Standards, die die Angels vor große Herausforderungen stellen und einige Statistiken zu den Heimspielen der vergangenen Saison. Es folgte ein Ausblick auf die kommende Spielzeit mit der geplanten Auswärtsfahrt nach Berlin sowie dem großen Event-Heimspiel am 30. Dezember, das noch größer werden soll als vergangenes Jahr.

Eigner Angels Nördlingen wollen Spielerinnen künftig länger im Ries halten

Anschließend gab der sportliche Leiter Martin Fürleger einen Bericht über die sportlichen Eckdaten der erfolgreichsten Saison seit Vereinsgründung, mit der Silbermedaille beim Final Four als Höhepunkt. Trotz dieser positiven Ergebnisse wurde klar, dass es einem Verein wie Nördlingen aufgrund einiger fehlender Mittel schwerfällt, Spielerinnen länger an den Standort zu binden. Dennoch wird genau das das Ziel für die Zukunft sein.

Der sportlichen Aussprache anschließend, folgte die des Kassenwarts Thomas Hennig. Er bekräftigte nochmals, dass es den Nördlingern der Spitzenbasketball wert sei und bedankte sich abermals für die großzügigen Spenden. Anschließend wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Nach einem Gespräch über die künftige Zusammenarbeit mit dem TSV Nördlingen schloss die Versammlung mit einem Ausblick auf die kommende Saison. Das erste Ligaheimspiel findet am 28. September gegen Freiburg statt, davor gibt es bereits einige Testspiele, für die auch schon Tickets erworben werden können. (AZ)