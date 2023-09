Basketballcamp des TSV Nördlingen war ein voller Erfolg

Über 70 Kinder lernen Werfen, Passen, Dribbeln und vieles mehr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.

Zum 32. Mal hat das Basketballcamp des TSV Nördlingen stattgefunden. Erwartungsfroh trafen sich über 70 Kinder und zwölf Coaches im Foyer der Hermann-Keßler-Halle. Unter der Leitung von Gary Szabo und den weiteren Trainern und Übungsleitern absolvierten die Buben und Mädchen täglich von 9 Uhr bis 15 Uhr abwechslungsreiche Stationen.

Die jungen Basketballer wurden je nach Alter in vier Gruppen eingeteilt, in denenen sie trainierten und sich in den Wettkämpfen gegenüberstanden. Am Vormittag wurde an Ballhandling, Dribblings, Passen, offensiver Beinarbeit, am Wurf und Korblegern der Kinder gearbeitet.

Spannende Finalspiele beim Basketballcamp

Nach dem Mittagessen gab es noch ein weiteres Training mit individuellen Wettbewerben, bevor die Kinder dann in zahlreichen Vier-Gegen-Vier-Spielen ihr Können und ihren Ehrgeiz beweisen konnten. Am Freitag, dem letzten Tag des Camps, kam es dann in den Finalen zu engen und spannenden Entscheidungen. So gab es am Ende viele glückliche und verdiente Gewinner, die mit einem Pokal nach Hause gehen durften. (AZ)