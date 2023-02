Basketball Play-offs: Auf diese Mannschaft kann Nördlingen stolz sein

Plus Die Nördlinger Basketball-Herren haben ihre erste Saison nach dem Aufstieg bravourös abgeschlossen. Das verdient Respekt, meint Sportredakteur Maximilian Bosch.

Für die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen sind die Play-offs und ist damit die Saison nach zwei Niederlagen gegen den TSV Breitengüßbach vorbei. Auf den ersten Blick ist das erst einmal keine gute Nachricht. Doch sieht man sich an, was die Abteilung Basketball aus ihren Möglichkeiten gemacht hat, und welche Hürden sie in dieser Saison genommen hat, muss man den Hut ziehen - und kann sich auf die Zukunft nur freuen.

