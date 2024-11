Eine letzte Prüfung für Nördlingens Regionalliga-Basketballerinnen

Die Basketballabteilung des TSV Nördlingen erwartet an diesem Samstag im Rahmen des zehnten Spieltages der Regionalliga Südost die Damen des MTV München. Spielbeginn ist um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle – zum letzten Mal in diesem Jahr.

Die Nördlinger Damen gehen mit viel Selbstvertrauen in das anstehende Duell. Das Hinspiel konnten sie überraschend für sich entscheiden und zeigten damit, dass sie durchaus in der Lage sind, gegen starke Gegner zu bestehen. Aktuell stehen die Gäste aus München auf dem vierten Tabellenplatz, zwei Positionen vor den Nördlingerinnen. Doch mit einem Sieg könnten die Gastgeberinnen aus dem Ries den Abstand verringern und punktgleich mit den Münchenerinnen werden.

Basketball-Regionalliga Frauen: Fan-Unterstützung soll Nördlingen zum Sieg tragen

Nach einer schwierigen Phase, in der eine Krankheitswelle das Team stark dezimiert hatte, entspannt sich die Personalsituation nun etwas. Fast alle Spielerinnen sind wieder ins Training zurückgekehrt und bringen wieder die nötige Stabilität und Schärfe ins Spiel. Für die TSV-Damen ist diese Partie gleichzeitig das letzte Heimspiel im Jahr 2024. Danach stehen alle weiteren Partien auswärts an. Umso wichtiger ist es, das Jahr mit einem positiven Ergebnis vor heimischem Publikum zu verabschieden. (AZ)