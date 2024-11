TSV-Basketballer sind heiß auf den vierten Sieg in Folge

Es war ein sensationelles Spiel, das den Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen und zahlreichen mitgereisten Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird: Mit der mit Abstand besten Saisonleistung gewann das Team von Trainer Ajtony Imreh vergangene Woche 85:76 in Ansbach beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer und sendete damit ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Dieses gilt es nun zu untermauern, wenn am Sonntag das Ligaschlusslicht, der MTSV Schwabing, in der Hermann-Kessler-Halle gastiert.

