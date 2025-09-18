So nahe kommt man den Nördlinger Angels selten

Besser als beim jährlichen Sponsorenabend mit Mannschaftsvorstellung kann man die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen nicht kennenlernen. So auch am Mittwochabend, als sich die Mannschaft in den Räumen des Hauptsponsors, der Eigner Bauunternehmung, präsentierte. Dank eines neuen Formats war der Kontakt mit den Angels dieses Jahr so eng wie nie – und auch mancher Funktionär lernte dabei Neues über die Spielerinnen.

