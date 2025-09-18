Icon Menü
Basketball: Eigner Angels Nördlingen stellen Mannschaft für DBBL-Saison 2025/2026 vor

Basketball

So nahe kommt man den Nördlinger Angels selten

Die Mannschaftsvorstellung bringt die Bundesliga-Basketballerinnen mit ihren Sponsoren zusammen. Dabei erfährt man dank neuem Format einiges Interessantes.
Von Maximilian Bosch
    Das Team am Sponsorenabend: (stehend von links) Trainer Niko Kuusi, Anna Löffler, Mariam Haslé-Lagemann, Jana Koch, Samantha Ashby, Danguole Pupkeviciute, Chanel Ndi und Sophia Nolan; (kniend von links) Pauline Mayer und Laura Schinkel. Es fehlen Nicole Fransson (auf Heimaturlaub), Lisa Bertholdt (verletzt) und Saara Sandell sowie Athletik-Trainer Ben Albert.
    Das Team am Sponsorenabend: (stehend von links) Trainer Niko Kuusi, Anna Löffler, Mariam Haslé-Lagemann, Jana Koch, Samantha Ashby, Danguole Pupkeviciute, Chanel Ndi und Sophia Nolan; (kniend von links) Pauline Mayer und Laura Schinkel. Es fehlen Nicole Fransson (auf Heimaturlaub), Lisa Bertholdt (verletzt) und Saara Sandell sowie Athletik-Trainer Ben Albert. Foto: Maximilian Bosch

    Besser als beim jährlichen Sponsorenabend mit Mannschaftsvorstellung kann man die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen nicht kennenlernen. So auch am Mittwochabend, als sich die Mannschaft in den Räumen des Hauptsponsors, der Eigner Bauunternehmung, präsentierte. Dank eines neuen Formats war der Kontakt mit den Angels dieses Jahr so eng wie nie – und auch mancher Funktionär lernte dabei Neues über die Spielerinnen.

