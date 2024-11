Nördlingen gegen Alba Berlin: Wie David gegen Goliath

Das tat gut vergangenes Wochenende, richtig gut, als die Eigner Angels eigentlich schon wie der sichere Verlierer aussahen, dann wie der sichere Sieger, der dann das Ding nochmals aus der Hand gab, nur um am Ende als glücklicher Gewinner mit einem Freudenstrahlen bis über beide Ohren die zwei Punkte gegen den Kontrahenten aus Marburg in Nördlingen zu behalten. Nun steht der wohl größtmögliche Gegner an: Der Deutsche Meister Alba Berlin lädt zu einer basketballerischen Audienz in die heimische Sömmeringhalle im Herzen der Bundeshauptstadt. Die Angels folgen natürlich der freundlichen Einladung, werden aber wohl kaum mit dem Plan, die zwei Punkte abzuschenken, die weiteste Auswärtsfahrt der Saison antreten.

Die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen dürfen mit vier Siegen aus sieben Spielen in der Tabelle noch immer gen Podium schielen. Die bisherigen drei Niederlagen wurden ausschließlich gegen Teams gesammelt, deren Position noch näher an ebendiesem Podium oder sogar darauf zu finden ist. So gilt es jetzt, die insgesamt positive Bilanz mitzunehmen und umzumünzen in ein weiteres gutes Spiel gegen nominell top besetzte Hauptstädterinnen, deren Mannschaft nahezu identisch geblieben ist im Vergleich zur Meistersaison.

Damen-Basketball-Bundesliga: Berlin gegen Nördlingen ist auch ein Familienduell

Die Rollen? – Klar verteilt. Die Chancen? – Klar vorhanden. Während sich die Nördlingerinnen bekanntermaßen zu Hause ihren Sieg hart erkämpft haben, musste Berlin beim Vizemeister Keltern im Topspiel den Platz an der Berliner Herbstsonne abgeben, denn man verlor im Enzkreis mit 48:69 hoch. Sehr hoch für meisterliche Verhältnisse.

Spiele gegen die Albatrosse bedeuten seit vergangener Saison immer auch das Duell der Bertholdts, Marie gegen Lisa. Ältere gegen jüngere Schwester. Das allein hat schon seine Brisanz für sich. Ob Angels-Trainer Niko Kuusi es schafft, sein Lazarett aufzulösen und die richtigen Kniffe zu finden, um gegen den großen Namen Alba Berlin zu bestehen, wird sich kommenden Samstagabend zeigen. Berlin gegen Nördlingen, vier Millionen gegen 20.000 Einwohner, David gegen Goliath, Albatrosse gegen Engel. Sprungball ist diesen Samstag um 19 Uhr, das Spiel kann live auf sporttotal.tv mitverfolgt werden.