Angels Nördlingen sind noch nicht in der Spur

Viel hat nicht gefehlt zum ersten Saisonsieg der Eigner Angels Nördlingen, doch am Ende trugen die sehr diszipliniert auftretenden Luchse aus Hannover den 74:67-Sieg mit nach Niedersachsen. Die Angels gewannen beim ersten Heimspiel am Sonntagabend das Rebound-Duell mit 43:39, hatten insgesamt mehr Würfe als der Gegner, trafen ihre Freiwürfe zu 80 Prozent – und verloren am Ende das Match, einfach und ergreifend, weil die Gegnerinnen präziser warfen. 40 Prozent Trefferquote bei den Luchsen gegenüber lediglich 30 bei den Angels.
Basketball
