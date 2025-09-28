Eigner Angels verschenken ersten Sieg zum Saisonstart in Herne

Es dauerte ein paar Minuten, bis die Nördlinger Angels in die neue Saison der Frauenbasketball-Bundesliga fanden. Zwar eröffnete Nicole Fransson die Liga mit den ersten beiden Punkten gegen das Heimteam vom TC Herne, aber danach lief erst einmal nicht so viel. Der offene Korbleger wurde mehrmals vergeben und in der Defense fehlte der Biss. Einzig Sam Ashby und Nicole Fransson waren von Anfang an da und trugen das Nördlinger Spiel durch die löchrige Herner Defense. Ein paar Herner Offensivrebounds und Nördlinger Turnovers zu viel waren der Grund, warum die Rieserinnen mit einem knappen Rückstand ins zweite Viertel starteten.

