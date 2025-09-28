Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Nördlinger Angels verlieren umkämpftes Saisonauftaktspiel gegen Herne mit 70:78

Frauenbasketball

Eigner Angels verschenken ersten Sieg zum Saisonstart in Herne

Nach umkämpftem Spiel mit viel Luft nach oben müssen sich die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen in Herne mit 70:78 geschlagen geben.
Von Nils Gerstmeier
    • |
    • |
    • |
    Nicole Fransson (in Weiß) holte die ersten Liga-Punkte der Saison für die Eigner Angels Nördlingen. Ein Sieg gegen Herne sollte dem Team aber verwehrt bleiben.
    Nicole Fransson (in Weiß) holte die ersten Liga-Punkte der Saison für die Eigner Angels Nördlingen. Ein Sieg gegen Herne sollte dem Team aber verwehrt bleiben. Foto: Michael Soller

    Es dauerte ein paar Minuten, bis die Nördlinger Angels in die neue Saison der Frauenbasketball-Bundesliga fanden. Zwar eröffnete Nicole Fransson die Liga mit den ersten beiden Punkten gegen das Heimteam vom TC Herne, aber danach lief erst einmal nicht so viel. Der offene Korbleger wurde mehrmals vergeben und in der Defense fehlte der Biss. Einzig Sam Ashby und Nicole Fransson waren von Anfang an da und trugen das Nördlinger Spiel durch die löchrige Herner Defense. Ein paar Herner Offensivrebounds und Nördlinger Turnovers zu viel waren der Grund, warum die Rieserinnen mit einem knappen Rückstand ins zweite Viertel starteten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden