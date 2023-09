Kids-Camp der Eigner Angels vermittelt Spaß am Basketball

Nördlinger Basketballerinnen und Headcoach Matiss Rozlapa zeigen 30 Nachwuchssportlern Tipps und Tricks. Das nächste Kids-Camp steht schon kurz bevor.

Das erste Nachwuchscamp der Eigner Angels in der Saison 23/24, mit allen Spielerinnen der neu formierten Nördlinger Mannschaft und Headcoach Matiss Rozlapa, war erneut ein voller Erfolg. Unterstützt wurden sie dabei von Jugendkoordinator Nils Gerstmeier und TSV Trainerin Sandra Keller.

An verschiedenen Stationen wurde an Geschicklichkeit, Koordination und anderen Basketballfertigkeiten gearbeitet. Unter Aufsicht der engagierten Trainerinnen und Trainern konnten die 30 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren ihre Fähigkeiten verbessern und ihr Ballgefühl unter Beweis stellen. Ein Blick in die Gesichter der Kinder genügte und man wusste – das hat Spaß gemacht!

Positives Feedback beim Kids-Camp der Eigner Angels

Das Feedback der Eltern im Nachgang war ebenfalls durchweg positiv. Als Belohnung für ihre Teilnahme durften die Kids sich im Anschluss nicht nur Autogramme von ihren neuen Vorbildern holen, sondern bekamen zudem ein personalisiertes Campshirt und dürfen das erste Heimspiel der Eigner Angels gegen Hannover am 3. Oktober besuchen. Das nächste Trainingscamp der Eigner Angels findet am Sonntag, 15. Oktober, statt. Die Anmeldung ist online möglich unter www.eigner-angels.de. (AZ)