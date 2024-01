Letztes Eigner Angels Basketball-Kidscamp der Saison

Die Bundesliga-Basketballerinnen zeigen interessierten Kindern am 10. Februar in der Hermann-Keßler Halle wertvolle Tipps und Tricks. Jetzt anmelden.

Die Bundesligamannschaft der Eigner Angels lädt ein letztes Mal in der Saison 2023/2024 am Samstag, 10. Februar, alle Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren, von 9.30 bis 12.30 Uhr, in die Hermann-Keßler Halle zum Basketball-Kidscamp ein. Das Camp wird von den erfahrenen Spielerinnen und Trainern der Angels geleitet, die den Nachwuchsspielern einen Einblick in die Welt des Basketballs geben und ihnen wertvolle Tipps und Tricks vermitteln werden.

Individuelle Betreuung durch die Eigner Angels Nördlingen

Die Kinder werden in kleinen Gruppen arbeiten, um eine individuelle Betreuung zu ermöglichen. Neben den praktischen Übungen werden die Kinder auch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und mehr über die Mannschaft und den Sport zu erfahren. Es wird eine tolle Erfahrung sein, bei der die Kinder nicht nur ihre Fähigkeiten im Basketball verbessern werden, sondern auch neue Freundschaften knüpfen können.

Jeder ist dabei willkommen. Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Spielerisch und altersgerecht wird an Koordination, Gleichgewicht, Zusammenspiel und Ballgefühl gearbeitet. Interessierte Eltern und Kinder sollten sich schnell unter www.eigner-angels.de anmelden, da die Plätze begrenzt sind. Anmeldeschluss ist der 5. Februar. (AZ)