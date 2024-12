Nördlinger Angels starten Nachwuchs-Offensive an Rieser Schulen

Die Eigner Angels Nördlingen haben eine Nachwuchs-Offensive an Rieser Schulen gestartet. Der Verein gilt als Sprungbrett in die internationale Karriere und beginnt schon ganz unten mit der Nachwuchsförderung. Seit dieser Saison kommen die Verantwortlichen der BG Donau-Ries ihrer selbst gegebenen Pflicht der Ausbildung junger Basketballerinnen und Basketballer intensiver denn je nach.

Mit Nico Löffler konnte man einen qualifizierten und engagierten Jugendtrainer installieren, der die Nachwuchsarbeit, laut Verein, auf ein neues Level hebt. Mehrmals wöchentlich besucht Löffler Rieser Schulen und intensiviert den dortigen Sportunterricht vor allem in den Klassen 3 bis 6 durch professionelle Basketball-Stunden.

Basketball in Nördlinger Schulen: Angels Spielerinnen helfen Kindern zu lernen

Hilfe erhält er dabei von den Angels-Spielerinnen, die als Trainerinnen und zusätzliche Motivation nicht nur tatkräftige sportliche Unterstützung liefern, sondern den Fragen der neugierigen Schülerinnen und Schüler Rede und Antwort stehen. Natürlich dürfen nach dem auslaugenden Basketballtraining auch die Autogramme nicht fehlen. Außerdem erhalten alle Teilnehmenden einen Gutschein für einen kostenlosen Eintritt zu einem Bundesligaspiel der Angels.

Im Laufe der Saison werden die Angels über 700 Schülerinnen und Schülern besuchen. Wer neugierig geworden ist und gerne mal das Basketballspielen ausprobieren will, darf sich an gerstmeier@bg-donau-ries.de wenden. Der Jugendkoordinator der Angels, Nils Gerstmeier, verweist dann an die entsprechenden Mannschaften des TSV Nördlingen, mit dem durch die enge Zusammenarbeit ein fließender Übergang geschaffen wird. Schulen, die Interesse an einem Besuch der Angels haben, mögen sich ebenso an dieselbe Kontaktmöglichkeit wenden. (AZ)