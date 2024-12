Es ist nach dem Final Four der letzten Saison der Höhepunkt des Nördlinger Basketballjahres 2024: Am Montagabend blickt die gesamte Liga nach Nördlingen, wenn die Angels den amtierenden Deutschen Meister Alba Berlin in der Hermann-Keßler-Halle empfangen. Dieses besondere Spiel wird außerdem unter dem Motto „Silvesterkracher 2024“ in besonderer Weise umrahmt.

