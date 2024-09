Angels Nördlingen starten Vorbereitung mit Test gegen Heidelberg

Ein knappes halbes Jahr musste man in Nördlingen ohne Live-Bundesliga auskommen. Jetzt treten die Angels die Vorbereitung auf ihre siebzehnte Bundesligasaison in Folge an und empfangen zu einem ersten Test die BasCats aus Heidelberg. Am Samstag, 7. September, gastieren die Badenerinnen in der Nördlinger Mehrzweckhalle in der Gerhart-Hauptmann-Straße.

Die BasCats haben in der vergangenen Saison knapp den Aufstieg in die erste Liga verpasst, machten aber bereits damals unmissverständlich klar, dass genau der das ausgegebene Ziel für die nun bald startende Saison sein wird. Auch die Personalien zeigen in eine klare Richtung, was die Stärke und Entschlossenheit dieses Vereins unterstreicht. Mit den beiden Legenden René Spandau an der Seitenlinie und Anne Zipser unter dem Korb ist eigentlich schon alles gesagt, die Lobeshymnen werden auf Samstagabend vertagt.

Basketball: Eigner Angels Nördlingen präsentieren neue Mannschaft bei Testspiel

Damit endet sogleich die „Off-Season“, die Sommerpause, die für die Verantwortlichen der Angels alles andere als einer tatsächlichen Pause glich, sondern vielmehr einem Organisationsmarathon über viele Wochen und Monate hinweg. Als ein Ergebnis dessen wird sich kommenden Samstagabend um 18 Uhr eine vollkommen neue Angels-Mannschaft mit immerhin noch drei bekannten Gesichtern in der Mehrzweckhalle über dem (noch bestehenden) Hallenbad präsentieren.

Interessierte können dabei einen ersten Blick auf Bayerns einzigen Bundesligisten im Frauenbasketball und natürlich den amtierenden Pokalvizemeister erhaschen, eine erste Kostprobe des finnischen Meistercoaches Niko Kuusi bekommen und die Früchte seiner und Athletiktrainer Ben Alberts bisheriger Arbeit sehen. Neben den längst freigeschalteten Dauerkarten können online unter eigner-angels.de Tickets gebucht werden (Festpreis: sechs Euro). Auch an der Abendkasse können etwaige Resttickets erworben werden. Bitte beachten: Der Platz, allen voran die Sitzplätze, sind in der Mehrzweckhalle begrenzt. Wer frühzeitig kommt, hat die besten Chancen auf einen solchen. (AZ)