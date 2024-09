TSV Nördlingen bringt Kindern eine Woche lang Basketball bei

Zum 33. Mal hat in der letzten Sommerferienwoche das Basketballcamp des TSV Nördlingen stattgefunden. Erwartungsfroh trafen sich über 65 Kinder und zehn Coaches im Foyer der Hermann-Keßler-Halle. Unter der Leitung von Gary Szabo und den weiteren Trainern und Übungsleitern absolvierten die Buben und Mädchen täglich von 9 Uhr bis 15 Uhr abwechslungsreiche Trainingsinhalte.

Die jungen Basketballer wurden je nach Alter in vier Gruppen eingeteilt, in welchen sie trainierten und spielten und sich in den Wettkämpfen gegenüberstanden. Am Vormittag wurde in fünf Trainingseinheiten an Ballhandling und Dribblings, Passen, Defense, offensiver Beinarbeit und am Wurf und Korbleger der Kinder gearbeitet. Nach dem Mittagessen gab es noch ein weiteres Training mit individuellen Wettbewerben, bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mehreren Vier-gegen-Vier-Spielen ihr Können und ihren Ehrgeiz beweisen und das Trainierte im Spiel anwenden und sich als Team täglich verbessern konnten.

Basketballcamp in Nördlingen: Spannende Finalspiele am letzten Tag

Am Freitag, dem letzten Tag des Camps, kam es in den Finalspielen zu engen und spannenden Entscheidungen. So gab es am Ende viele glückliche und verdiente Gewinner, die mit einem Pokal nach Hause gehen durften. Alle Kinder hatten über die Woche viel Spaß und sind nun bestens vorbereitet auf die neue Saison.

Der Dank der Abteilung Basketball des TSV Nördlingen geht an Gary Szabo, der das Camp organisiert hat, an alle Coaches und ihre Helfer, sowie die vielen Eltern, die vormittags Obst geschnitten und mittags das Essen an die Kids verteilt haben. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, die das Basketballcamp unterstützt haben: Firma Eigner, Intersport Sieber, Obst Thrän, Eichendorffstüble, Molkerei Gropper und Foto Finck. (AZ)