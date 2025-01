Schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe für die Angels-Basketballerinnen

17 Spieltage ist die 1. Toyota Damenbasketball-Bundesliga jetzt alt, und so langsam begeben sich die Teams auf die Zielgerade der Hauptrunde. Während die Plätze eins bis fünf (Keltern, Berlin, Saarlouis, Osnabrück und Hannover) sicher für die Playoff-Runde scheinen, kämpfen die Teams von Rang sechs (aktuell der Herner TC, acht Siege) bis zum Tabellenende auf Rang zwölf (Freiburg, drei Siege) mehr oder weniger theoretisch um die drei verbliebenen Playoff-Plätze. Zwischen Rang sechs und Rang acht kann in den restlichen fünf Spieltagen also noch allerhand passieren – auch für die Eigner Angels Nördlingen.

