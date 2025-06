Spielplan der Bayernliga 2026: Die wichtigsten Termine im Überblick

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat nun die Spielpläne für die beiden Bayernligen veröffentlicht. Das Eröffnungsspiel in der Bayernliga Süd bestreiten am Freitag, 18. Juli, um 18.30 Uhr der TSV Kottern und die U21 des TSV 1860 München. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist offiziell auf das Wochenende vom 28. November terminiert. Los geht es im neuen Jahr dann wieder ab dem Wochenende des 28. Februar 2026. Der letzte Spieltag geht am Samstag, 16. Mai 2026, über die Bühne.

Ein erster Überblick über die ersten fünf Spieltage des TSV Nördlingen: Der TSV Nördlingen startet mit einem Auswärtsspiel beim SV Heimstetten (Samstag, 19. Juli, um 14 Uhr). Erst am 15. März gab es das letzte Aufeinandertreffen: Heimstetten gewann 6:1. Das erste Heimspiel am Samstag, 26. Juli, bringt das Nordschwabenderby gegen den Aufsteiger FC Gundelfingen. Der dritte Spieltag findet für die Rieser am Freitag, 1. August, um 19.30 Uhr statt. Gastgeber ist der Liganeuling FC Sportfreunde Schwaig. Am vierten Spieltag ist das zweite Heimspiel. Gegner am Samstag, 9. August, war der letzte Gegner der alten Saison, der SV Schalding-Heining. Der fünfte Spieltag ist für die Rieser wieder ein Freitagabendspiel: An Mariä Himmelfahrt geht die Reise ins Dachauer Hinterland, nämlich zum FC Pipinsried. Ihr spielfreies Wochenende haben die Nördlinger wunschgemäß an dem Wochenende erhalten, an dem das Stadtmauerfest stattfindet (12. bis 14. September). (jais)