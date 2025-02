Kurt Stadelmeier gibt bei Germania Balgheim den besten Schuss ab

Die Verantwortlichen des Schützenvereins Germania Balgheim um ihren Vorsitzenden Maximilian Ganzenmüller haben im Vereinsheim zur Alten Schule ihre Könige proklamiert. 57 Schützinnen und Schützen haben laut Ganzenmüller am diesjährigen Königsschießen teilgenommen. Nach der ersten Tanzrunde wurden die Schützen mit dem besten Jahresblattl geehrt.

In der Klasse Luftgewehr landete Michael Mayer mit einem 7,6-Teiler den besten Tiefschuss 2024. Von den Luftpistolenschützen schoss Alexander Schefenacker im vergangenen Jahr das beste Blattl (18,0-Teiler). Im Anschluss wurden die Vereinsmeistertitel des abgelaufenen Schießjahres vergeben. In der Schützenklasse konnte Maximilian Ganzenmüller mit 371 Ringen den Vorjahressieger Michael Mayer (366 Ringe) übertreffen. Barbara Hager erzielte in der Damenklasse mit durchschnittlich 308 Ringen in zehn Serien den Damen-Vereinsmeisterpokal. Mit 280 Ringen wurde Leonie Berndorfer Jugendvereinsmeisterin. Laura Berndorfer sicherte sich mit 173 Ringen den Titel bei den Schülern, wie auch im Vorjahr. Bei den Luftpistolenschützen konnte Mario Schefenacker mit 372 Ringen seinen Titel ebenfalls erneut verteidigen.

Königsschießen 2025: Das sind die Balgheimer Würdenträger

Anschließend wurden die Sachpreise für das Königsschießen 2025 verteilt. Lukas Berndorfer durfte sich als bester Schüler mit 87 Ringen den ersten Preis aussuchen, gefolgt von Laura Berndorfer und Leon Berndorfer. In der Jugendklasse erreichte Leonie Berndorfer mit 89 Ringen das beste Ergebnis. Platz zwei ging an Jakob Stadtmüller, vor Jannik Berndorfer auf Platz drei. Mit 97 Ringen erzielte den ersten Platz in der Schützenklasse wiederholt Maximilian Ganzenmüller. Darauf durften sich mit jeweils 94 Ringen Mario Schefenacker und Jörg Strobel die nächsten Sachpreise aussuchen. Es folgten knapp dahinter Karl-Heinz Gruber und Michael Mayer mit 93 Ringen.

Als Höhepunkt des Abends wurden die mit Spannung erwarteten Königstitel bekanntgegeben. Schülerkönig wurde mit einem 49,5-Teiler Lukas Berndorfer. In der Jugendklasse landete Leonie Berndorfer mit einem 19,8-Teiler den besten Tiefschuss und wurde zur Jugendkönigin gekrönt. Auf der Königsscheibe der Luftpistole verewigte sich in diesem Jahr Dieter Berndorfer. Er erzielte einen 41,7-Teiler und verwies Karl-Heinz Gruber und Jutta Gerstenmeier auf die Plätze zwei und drei. Mit einem 23,4-Teiler schoss sich die letztjährige Vizekönigin Daniela Berndorfer nun endlich zur Damenkönigin und machte somit neben ihrem Mann und Sohn die Königsfamilie perfekt. Vizekönigin ist Brigitte Ganzenmüller. Schützenkönig 2025 ist Kurt Stadelmeier mit einem 10,7-Teiler. Manuel Wenisch wurde mit einem 16,4-Teiler Vizekönig, gefolgt von Christian Kopp auf Platz drei (24,5-Teiler). (AZ)