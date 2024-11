Ohne die Ehrenamtlichen geht nichts im Amateurfußball

Um einen Sportverein am Laufen zu halten, müssen viele Rädchen ineinandergreifen. Das wurde beim diesjährigen Bezirksehrenamtstag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) von allen Festrednern immer wieder betont. Ob Jugendbetreuer, Theken- und Reinigungsdienste, Handwerker, Platzwarte, Trainerinnen, Trainer, Stadionsprecher, Pressewarte, Kassierer, Trikotwäscherin, Vorsitzende oder Abteilungsleiter – die Auflistung der ehrenamtlichen Tätigkeiten der insgesamt 51 Personen aus den drei Fußball-Kreisen Allgäu, Augsburg und Donau wollte beim Festakt im Forum der Firma Roma in Burgau fast kein Ende nehmen. Wer dabei aus unserer Region geehrt wurde.

Der Vorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) im Kreis Günzburg, Philipp Rauner, merkte an, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, wenn bei einem Besuch eines Fußballspiels am Sonntagnachmittag immer alles rund läuft. Dass dies aber in den meisten Fällen fast immer funktioniere, „dazu tragen sie bei“, dankte er den Vereinsvertretern. Für viele der Anwesenden, so Andreas Steinbacher von der Sparkasse Schwaben-Bodensee, sei der Fußball weit mehr als ein „profanes Hobby“, sondern eine „Leidenschaft“. Auch deshalb werde die Sparkasse den Bezirksehrenamtstag finanziell weiter unterstützen. Anerkennung kam auch Burgaus Bürgermeister Martin Brenner: Wer ein Ehrenamt in einem Verein ausführe, für den solle dies „eine Ehre und kein Amt“ sein, appellierte er an die Anwesenden, sich weiter für die Gesellschaft einzusetzen.

Ehrenamtliche geben Menschen Struktur, sagt Bezirkstagspräsident Martin Sailer

Als Festredner trat Schwabens Bezirkstagspräsident Martin Sailer, gleichzeitig auch Augsburger Landrat, ans Rednerpult und wusste die Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen. Er erinnerte an seine eigene Zeit als junger Kicker beim SSV Anhausen und berichtete vom damaligen Platzwart, der nicht nur die Plätze gemäht, sondern auch immer wieder vor jedem Spiel die Linien neu gezogen habe. „Ich hatte den Eindruck, dass dieser Mann Tag und Nacht für uns unterwegs war“. Das Fußballspielen, so Sailer, habe ihm seine Kindheit „so schön gemacht“, und ergänzte: „In dieser Zeit habe ich viel fürs Leben gelernt“.

Die vielen Ehrenamtlichen in der Gesellschaft seien es, die nach Ansicht des Bezirkstagspräsidenten den Menschen im Alltag eine gewisse Struktur geben, auch in den Sportvereinen. Abschließend wünschte sich Sailer, dass die Anwesenden nicht nach Wilhelm Busch handeln, der in einem Gedicht scherzhaft meint: „Willst du froh und glücklich leben, lass keine Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab.“

BFV-Bezirksehrenamtstag: Geehrte erhalten Karten für Spiel des FC Augsburg

Dass der Fußballsport von Menschen an der Basis lebe und nicht nur von „spektakulären Szenen in den Bundesligastadien“, das stellte die BFV-Bezirksvorsitzende Sabrina Hüttmann fest und gab dabei ihrer Hoffnung Ausdruck, dass all die Dinge, welche die geladenen Gäste in Burgau seit Jahren in den Vereinen verkörpern, auch eine „Inspiration“ für die nächsten Generationen seien. Bezirksehrenamtsbeauftragter Günther Brenner bezeichnete das Ehrenamt als „keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, sondern als Arbeit, die unbezahlbar ist“.

Neben DFB-Uhr, Urkunde und einem leckeren Essen erhielten die 51 Vereinsvertreterinnen und -vertreter (20 aus dem Kreis Donau, 18 Kreis Allgäu, 14 Kreis Augsburg) als Anerkennung für ihr Engagement je zwei Eintrittskarten für das kommende Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Bochum. Mit einer jeweiligen persönlichen Laudatio wurden alle 51 gebührend geehrt. (mit AZ)

Die Geehrten aus dem Landkreis Donau-Ries: Helmut Zastrow (FC Marxheim-Gansheim, Abteilungsleiter), Manfred Seitz (FC Mertingen, Platzwart, Ex-Abteilungsleiter), Michael Böhm (SC Nähermemmingen-Baldingen, Kassierer), Hubert Buchart (SV Eggelstetten, Fußball-Abteilungsleiter), Marco Bibl (FSV Reimlingen, Vorstand Sponsoring, Anlagen), Markus Grandy (SV Amerdingen, Jugendleiter Kleinfeld), Dieter Leinauer (SV Wörnitzstein-Berg, Leiter Seniorenfußball), Willi Schönamsgruber (SG Alerheim, Platzwart) und Katrin Aschenmeier (SG Alerheim, 3. Vorsitzende).