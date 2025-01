Christian Eger regiert die Baldinger Goldbachschützen

Auch in diesem Jahr haben die Baldinger Goldbachschützen zu ihrer Königsfeier in das Schützenheim eingeladen. Neben der Königsproklamation wurden in diesem Rahmen auch die Gewinnerinnen und Gewinner des Preis- und Wanderpokalschießens bekanntgegeben. Nach der Begrüßung aller Gäste gaben Sportwart Christian Eger und Schützenmeister Christian Kirchenbaur zuerst die Platzierungen der besten Serien beim Königsschießen bekannt.

Milena Hopf (Schüler), Joelina Reinhard (Jugend) und Christian Eger (Schützenklasse) schossen sich mit dem Luftgewehr an die Spitze. Bei den Bogenschützen erzielte Jörg Fischer die beste Serie. Die diesjährige Weihnachtsscheibe erschoss sich Jochen Fackler mit einem 37-Teiler. Bei der Einzelwertung des Preisschießens erzielte Karlheinz Gombocz von den 102 Starterinnen und Startern mit einem 9-Teiler den besten Schuss und landete somit auf dem ersten Platz. Die Freiwillige Feuerwehr Baldingen erhielt für ihre 37 Schützinnen und Schützen den Preis für die Meistbeteiligung. Den Wanderpokal des Preisschießens konnte sich ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr Baldingen vor der Faschingsgarde Baldonia sichern.

Ralf Riefle wird Luftspistolenkönig der Goldbachschützen Baldingen

Die Spannung wuchs und es konnte zum Höhepunkt des Abends übergegangen werden – der Königsproklamation. Auch in diesem Jahr wurde wieder ein Luftpistolenkönig gekrönt: Ralf Riefle. Bei den Bogenschützen regiert nun Christian Eger – er setzte sich mit einer Abweichung von 4,1 Millimetern an die Spitze. Bei den Luftgewehrschützen ist Mateo Stolle mit einem 17-Teiler der neue Jugendschützenkönig. In der Schützenklasse holte sich ebenfalls Christian Eger mit einem 20-Teiler die Königswürde und sicherte sich damit ein Jahr lang die Regentschaft bei den Baldinger Goldbachschützen. (AZ)

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Weihnachtsscheibe: 1. Jochen Fackler 37-Teiler, 2. Heidi Hurler 53-Teiler, 3. Karen Ellermann 59-Teiler

Serie Schützenklasse: 1. Christian Eger 103,1 Ringe, 2. Heidi Hurler 102,2 Ringe, 3. Lukas Egetenmeier 102,2 Ringe

Serie Jugend: 1. Joelina Reinhardt 94,4 Ringe, 2. Anika Huber 89,1 Ringe, 3. Cora Hopf 85,1 Ringe

Serie Schüler : 1. Milena Hopf 93,4 Ringe, 2. Emilia Kempinski 92,8 Ringe, 3. Nils Huber 87,4 Ringe

Serie Bogen: 1. Jörg Fischer 82, 2. Sebastian Passmore-Cox 80, 3. Johannes Meyer 79

Schützenkönig Pistole: Ralf Riefle 200-Teiler

Schützenkönig Bogen: Johannes Meyer 4,1 Milimeter

Jugendschützenkönig Luftgewehr: Mateo Stolle 17-Teiler

Schützenkönig Luftgewehr: Christian Eger 20-Teiler