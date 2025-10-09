Christoph Leuze ist neuer Vorsitzender beim TC Bopfingen

Der TC Bopfingen hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Christoph Leuze löst Werner Tschunko als Oberhaupt der Bopfinger Tennisfreunde ab. Zunächst aber berichtete Tschunko auf der Generalversammlung unter anderem von der Sanierung der Terrasse und dankte Familie Bortolazzi für ihre stetige Unterstützung.

Sportwart Tobias Walter berichtete über drei erfolgreiche Klassenerhalte, zwei knappe Abstiege in der Saison 2025 und die erfolgreiche Durchführung des Ipf-Cups 2025. Einen großen Dank richtete er auch an Daniel Tschunko, der mehr als zehn Jahre lang Sportwart war.

Generalversammlung und Neuwahl: Gute Jugendarbeit beim TC Bopfingen wird gelobt

Jugendwart Christoph Leuze berichtete, dass in allen Jugendteams Spielgemeinschaften mit Kirchheim, Oberdorf, Riesbürg und Utzmemmingen bestehen. In diesem Jahr waren 16 Spielgemeinschaften gemeldet. Auch das Zeltlager – organisiert von Matthias Kleebauer, Franziska und Fabian Kurz sowie Christine Leuze – war ein Erfolg. 35 Kinder im Alter zwischen 4 und 14 Jahren nahmen teil. Schatzmeisterin Ute Enzi bescheinigte dem Vorstand in ihrem Jahresbericht eine gute finanzielle Arbeit.

Anschließend wurden langjährige Mitglieder des TCB geehrt: Hannah Karl (10 Jahre), Walter Bortolazzi (50 Jahre) sowie Petra Rettenmaier (60 Jahre). Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Christoph Leuze, Vorstand Sport: Tobias Walter, Vorstand Jugend: Michael Bühler, Vorstand Finanzen: Ute Enzi, Vorstand Breitensport: Kristin Bühler, Schriftführerin, Pressewartin und Mitglieder-Verwaltung: Mona und Pamela Erck. (AZ)