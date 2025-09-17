Schönes Wetter und tolle Matches beim TC Riesbürg

Nahezu wie in alten Zeiten ist die diesjährige Clubmeisterschaft beim TC Riesbürg verlaufen: Bei guter Teilnehmerzahl und meist schönem Wetter freuten sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer drei Wochen lang über spannende Spiele auf der Tennisanlage „auf der Halde“ in Utzmemmingen.

13 Damen und 19 Herren waren am Start und haben in fünf Wettbewerben und insgesamt 52 Matches die sieben Endspielpaarungen ermittelt. Im Damen-Einzel qualifizierten sich zwei Damen aus dem Vorstand fürs Finale. In einem ausgeglichenem Zwei-Stunden-Match mit guten und langen Ballwechseln gewann Heike Geiß mit 6:4 und 7:5 gegen Melanie Slavik und egalisierte somit ihre Niederlage aus der Gruppenphase.

Mit 15 Teilnehmern war die „Sparte“ Herren-Einzel gut besetzt und wurde daher im K.o-System ausgespielt. Wer in der ersten Runde ausschied, durfte in der sogenannten Trostrunde weiterspielen. Sieger dieser Runde wurde Volker Roocks, der sich überzeugend mit 6:1 und 6:3 gegen Thomas Geiß durchsetzte. Im Kampf um Platz drei standen sich Bernd Puchinger und Ralf Lindner gegenüber. Hier behielt nach einem ausgeglichenem und mit spektakulären Ballwechseln versehenen Match Bernd Puchinger knapp mit 7:6 und 7:5 die Oberhand.

Tennis beim TC Riesbürg: Mixed-Kategorie wird immer beliebter

Das Finale der Herren mit zwei total verschieden Sätzen ging wieder an den Titelverteidiger Paul Fischer. Dieser gewann nach einem guten Match mit 3:6, 6:0 und 10:6 im Match-Tiebreak gegen Sportwart Steffen Singer. Im gelosten Damen-Doppel setzten sich in der Gruppenphase Regina Singer an der Seite von Julia Emmenlauer und Irene Weik-Kaltenberg mit Nadja Singer durch. Die Erstgenannten holten sich mit 4:6, 6:2 und 10:6 im Match-Tiebreak den Titel und revanchierten sich somit für die Niederlage im Gruppenspiel.

Dass „Alter“ nicht vor Siegen schützt, zeigte Vereinschef Alfred Singer an der Seite von Paul Fischer: Sie revanchierten sich für die knappe Niederlage in der Gruppenphase und sicherten sich gegen Joachim Herrling und Moritz Dietze mit 6:4 und 6:3 den letztlich verdienten Doppeltitel. In drei Dreiergruppen spielten die Mixed-Paare um den Einzug ins Finale der mittlerweile sehr beliebten Kategorie. Das Finale gewannen haben Nadja Singer und Bernd Puchiger klar mit 6:3 und 6:1 gegen Heike und Thomas Geiß. (AZ)