Riesbürgs Tennis-Nachwuchs sucht seine Besten

In Riesbürg wurden die Tennis-Jugendclubmeisterschaften ausgetragen. In den Matches und vor allem in den Endspielen haben die Kinder alles gegeben und Erfolge gefeiert.

Die Bambini des Vereins haben Geschicklichkeitsspiele gemacht, die für das Spielen mit dem Ball die erste Vorstufe darstellen und ungemein wichtig für das Erlernen des Tennisspiels sind. Siegerin wurde Ella Singer. Die U10 hat auf dem Midcourt-Platz gespielt, das heißt der Platz wird vorne und hinten gekürzt genutzt. Im Endspiel konnte sich Noah Aschenbrenner gegen Georg von Schilling mit 4:2 durchsetzen.

Tennis beim TC Riesbürg: Zwei Spieler dominieren in der U12 seit Jahren

Bei den U12 ging es heiß her. Das Endspiel bestritten die beiden selben Jungs wie schon seit drei Jahren: Ben Singer und Alexander Braun. Ben Singer entschied nach einem spannenden Spiel im dritten Satz, der als Match-Tiebreak gespielt wird, mit 10:7 doch noch das knappe Spiel für sich. Bei den Juniorinnen der U15 hat Nina Drewniok ihren ersten Platz aus dem Vorjahr erfolgreich gegen Paulina Faaß mit 7:6 und 6:2 verteidigt. Platz drei brachte Greta Gritzbach gegen Lena Drewniok mit 6:4 und 6:2 nach Hause. Die U18-Juniorinnen trugen ihr Endspiel bei der Sonnwendfeier des TC Riesbürg vor vielen Zuschauerinnen und Zuschauern aus. Hier setzte sich Hanna Faaß mit 7:6 und 6:4 gegen Giulia Emmenlauer-Gabler durch. (AZ)