Beim Damen-Weihnachtsschießen dominieren Minderoffinger Schützinnen

Wie jedes Jahr hat auch heuer die Gau-Damenleiterin des Riesgaues Nördlingen, Manuela Feldmeier, die Schützinnen zum traditionellen Weihnachtsschießen ins Schützenheim der Germania-Schützen Pfäfflingen eingeladen. Sie konnte sich über 88 Damen und Mädchen freuen, die teilnahmen. Beim Herausschießen des Wanderpokales, der von Evelyn Müller gestiftet wurde, war wieder sportlicher Ehrgeiz gefragt. Ebenso gab es wieder zwei Schützenscheiben zu gewinnen.

Um den Wanderpokal zu erringen, benötigt man den besten Tiefschuss. Den Sieg holte sich eine der jüngsten Schützinnen, Leonie Eberle. Sie ergatterte den Pokal bereits im Vorjahr und konnte diesen wieder mit nach Hause nehmen. Mit ihren zehn Jahren schießt sie aktiv bei den Edelweißschützen aus Minderoffingen. Sie schoss mit dem Luftgewehr einen 38,8-Teiler. Dieses Jahr wurden zwei Schützenscheiben gesponsert. Die Scheibe für die Schüler-, Jugend- und Damenklasse, die in einer Kategorie zusammengefasst wurden, stiftete Peter Schiele, stellvertretender Bezirkstagspräsident. Um diese Scheibe gewinnen zu können, benötigte man einen 137,9-Teiler. Dieser wurde von Franziska Straub ebenfalls von den Edelweißschützen Minderoffingen erzielt. Für die Auflageschützinnen stiftete Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid die Scheibe. Mit einem 147,4-Teiler gewann hier die langjährige Schützin Helene Strauß von den Wörnitzschützen Wechingen.

Für die Sachpreise wird auf Scheiben mit Christbäumen geschossen

Die Sachpreisverteilung erfolgt mittels Losverfahren. Es wurde auf Scheiben mit Weihnachtsbäumen geschossen, wer vom Weihnachtsbaum die Kugeln traf, durfte dafür Lose ziehen, und zwar so viele, wie Kugeln getroffen wurden. Wer die niedrigste Losnummer zog, begann beim Auswählen der Preise. In diesem Jahr durfte Lea Zogalla mit der Losnummer 2 von den Bavaria-Schützen Wallerstein starten. Den Mannschaftspokal, welcher sich aufgrund der niedrigsten drei Losnummern je Verein zusammensetzt, ging dieses Jahr an die Schützinnen der Albuchschützen Schmähingen, Carina Neufischer-Braun, Irmgard Eisele, Irmgard und Jenny Glatz. (AZ)

Pokal: 1. Leonie Eberle, Edelweiß Minderoffingen, 38,8-Teiler; 2. Rebekka Thum, Enzian Forheim, 56,1-Teiler; 3. Leni Borst, SG Hausen-Seglohe, 82,6-Teiler.

Scheibe frei: 1. Franziska Straub, Edelweiß Minderoffingen, 137,9-Teiler; 2. Daniela Löfflad, Albuchschützen Schmähingen 167,2-Teiler; 3. Jessica Mangold, SG Hausen-Seglohe, 174,2-Teiler.

Scheibe Auflage: 1. Helene Strauß, Wörnitzschützen Wechingen, 147,4-Teiler; 2. Margit Schludi, Hubertus Fremdingen, 187,1-Teiler; 3. Gerda Steb, Germania Pfäfflingen, 218,2-Teiler.