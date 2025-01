Daniel Habersaat regiert die Wallersteiner Bavaria-Schützen

Der Höhepunkt des Schießjahres, die Königsproklamation der Wallersteiner Schützen, hat seit Langem wieder in der festlich geschmückten Schießhalle des Schützenvereins stattgefunden. Schützenmeister Sebastian Pusch führte die Gesellschaft durch den Ablauf des Abends.

Jörg Fischer dufte sich über den ersten Platz beim 3D-Bogenschießen freuen. Anschließend wurden die Ergebnisse des Preisschießens verkündet. Die Auswahl der Preise fiel umfangreich aus, es wurden wie in den Jahren zuvor eine Vielzahl an verschiedensten Gewinnen bereitgestellt. Hierfür bedankte sich der Schützenmeister bei Denise Pusch. Als jeder teilnehmende Schütze seinen Preis entgegennahm, erfolgte die Vergabe der Wanderpokale. In der Schützenklasse setzte sich Lea Zogalla klar durch. Der Wanderpokal der Seniorenklasse ging mit einer Schnapszahl (111,1-Teiler) an Johann Jehle. Der Luftpistolenpokal wurde an Melanie Pohle überreicht. Den Bemberles-Pokal, welcher für alle nicht aktiven Schützen bereitgestellt wird, errang in diesem Jahr Fabian Spegel. Den letzten Pokal des Abends durfte Jule Röttinger in der Jugendklasse entgegennehmen.

Wie auch in den Jahren zuvor wurde die traditionelle Blindscheibe, welche während der Feierlichkeit beschossen wird, vergeben. In diesem Jahr gewann Elisabeth Schneider die Blindscheibe und darf sie für die nächste Königsfeier gestalten. Anschließend wurden die beiden Königsscheiben ausgegeben. Die Jugendkönigsscheibe gewann Tim Kaufmann. Die Königsscheibe, gestiftet von Alexandra Braun-Höfner, durfte Matthias Leister empfangen. Nachdem Melanie Pohle die Damenscheibe für den besten Schuss einer Dame überreicht bekam, war den Anwesenden klar, dass es in diesem Jahr einen neuen König geben würde.

Beginn der Regentschaft der neuen Könige in Wallerstein

Mit dem besten Schuss des Abends sicherte sich Jens Ewig die Königswürde bei den Bogenschützen. 1,66 Milimeter Entfernung von der exakten Scheibenmitte waren für die anderen Anwärter unerreichbar. Bei den Jugendlichen der Bogenabteilung konnte Paul Andreas die Königskette verteidigen (16,48 Millimeter). Daniel Habersaat setzte sich bei den Kugelschützen durch und konnte sich mit einem 35,1-Teiler bereits zum zweiten Mal den Königstitel sichern. Die Jugendkönigskette errang Mia Schneid durch einen 302,8-Teiler in diesem Jahr. (AZ)

Die Platzierungen der einzelnen Wettbewerbe:

Schützenkönig Schützenklasse: 1. Daniel Habersaat 35,1-Teiler; 2. Erwin Kuhberger 40,8-Teiler; 3. Melanie Pohle 54,5-Teiler; 4. Mathias Leister 108,2-Teiler; 5. Elisabeth Schneider 124,2-Teiler

Schützenkönig Jugendklasse: 1. Mia Schneid 302,8-Teiler; 2. Jule Röttinger 376,3-Teiler; 3. Tim Kaufmann 500+ Teiler

Bogenkönig Schützenklasse: 1. Jens Ewig 1,66 Millimeter; 2. Jörg Fischer 8,42 Millimeter; 3. Heinrich Söder 10,67 Millimeter; 4. Markus Bauer 14,57 Millimeter; 5. Raphael Kienle 16,74 Millimeter

Bogenkönig Jugendklasse: 1. Paul Andreas 16,48 Millimeter; 2. Maik Andreas 19,34 Millimeter; 3. Ben Gebel 26,62 Millimeter

Königsscheibe: 1. Mathias Leister 72,1-Teiler; 2. Daniel Habersaat 77,8-Teiler, 3. Johann Jehle 79,0-Teiler, 4. Sebastian Pusch 83,5- Teiler, 5. Markus Zogalla 90,6-Teiler

Jugendkönigsscheibe: 1. Tim Kaufmann 194,4-Teiler; 2. Jule Röttinger 270,0-Teiler; 3. Mia Schneid 306,1-Teiler

Pokal Schützenklasse: 1. Lea Zogalla 15,0-Teiler; 2. Fabian Spegel 129,4-Teiler; 3. Markus Zogalla 141,1-Teiler; 4. Mathias Leister 158,8-Teiler; 5. Erwin Kuhberger 159,1-Teiler

Pokal Seniorenklasse: 1. Johann Jehle 111,1-Teiler

Pokal Luftpistole: 1. Melanie Pohle 152,8-Teiler; 2. Sebastian Pusch 156,5-Teiler

Pokal Bemberles: 1. Fabian Spegel 163,2-Teiler; 2. Johann Jehle 397,6-Teiler; 3. Melanie Pohle 500+ Teiler

Preisschießen: 1. Heinrich Söder 11,8-Teiler (Bogen); 2. Erwin Kuhberger 32,2-Teiler; 3. Daniel Habersaat 38,6-Teiler; 4. Alexandra Braun-Höfner 43,9-Teiler; 5. Johann Jehle 46,8-Teiler