Wie im Ally Pally: 17-Jähriger triumphiert beim Darts in Niederhofen

Das 9. Darts-Turnier des SV Niederhofen/Ehingen hat am 4. Januar im Sportheim Niederhofen stattgefunden. Eine gute Mischung aus Anfängern und Vereinsspielern, ein neuer Turniermodus, wie immer leckeres Essen und der Auftritt des Frosch-Maskottchens sorgten für beste Stimmung und viele spannende Matches. Am Ende stand ein ganz neuer und noch junger Champion.

Gespielt wurde erstmals nicht direkt im K.o.-Modus, sondern mit Gruppenphase. Dadurch hatte jeder Spieler mindestens drei Spiele und war so relativ lang im Turnier dabei. Durch die neue Darts-Software konnten zudem alle 78 Spieler und die anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer das Turniergeschehen jederzeit live verfolgen, da diesmal auch im Nebenraum viele Spiele ausgetragen wurden.

Darts in Niederhofen: Tobias Stelzle und Lukas Lanz marschieren ins Finale

Florian Vogel besiegte Robin Oettle im ersten Viertelfinale glatt mit 3:0 und spielte im Halbfinale gegen Tobias „Flying“ Stelzle, der im Viertelfinale Alex Schuster ebenfalls mit 3:0 besiegen konnte. Das zweite Halbfinale wurde zwischen Lukas Lanz, der sich gegen Sandro Wieselhuber mit 3:1 durchgesetzt hatte, und Wolfgang Huber ausgetragen, der sich mit 3:2 gegen seinen Vereinsmitspieler Markus Abel behauptet hatte. Dieser besiegte im Achtelfinale den Organisator des Turniers, Anton Mertenbaur, und hatte kurz vorher noch den umjubelten Auftritt als Maskottchen der Walter-Frosch-Darters Niederhofen.

Im ersten Halbfinale, das im Modus Best-of-7 gespielt wurde, gewann Tobias Stelzle mit 4:2 gegen Florian Vogel. Beide lieferten sich ein tolles Match, in dem jeder von ihnen jeweils eine 180 warf und beide einen ähnlich guten Average von 62 beziehungsweise 68 Punkten hatten. Das zweite Halbfinale war ebenfalls sehenswert, wenn auch mit wesentlich einseitigerem Verlauf. Der erst 17-jährige Lukas Lanz besiegte Wolfgang Huber mit 4:0 und zog damit verdient ins Finale ein. Lanz warf zudem die einzige 180 im Match und spielte einen starken Average von 72 Punkten, bei dem Wolfgang Huber mit 51 Punkten nicht mithalten konnte.

Im Endspiel lässt Lanz seinem Kontrahenten kaum eine Chance

Nach dem Ausscheiden von Wolfgang Huber fand damit auch das neunte Turnierfinale ohne Niederhofener Beteiligung statt. Tobias Stelzle, der bereits im ersten Darts-Turnier im Finale war, stand mit Lukas Lanz der beste Spieler des Turniers gegenüber, der sowohl die meisten 180er (3) geworfen, als auch den höchsten Turnieraverage (63 Punkte) hatte.

Das Finale wurde im Modus Best-of-Nine gespielt, man brauchte also fünf Gewinn-Legs zum Turniersieg. Obwohl das Finale deutlich nach Mitternacht begann, wurde der Walk-On der beiden Finalisten noch von vielen Zuschauern bejubelt. Den Anwurf hatte Lukas Lanz, der gleich das erste Leg mit einem Average von fast 80 Punkten deutlich für sich entschied. Auch im zweite Leg ließ er Stelzle nicht zum Checken kommen und ging mit 2:0 in Führung. Erst im dritten Leg stand Stelzle dann selbst auf Doppel 8, aber Lukas Lanz sicherte sich auch dieses Leg zum 3:0. Im vierten Leg spielte Lanz erneut einen Average von 79 Punkten und holte souverän das 4:0. Das fünfte Leg verlief nochmal ähnlich wie das dritte. „Flying“ Stelzle stand wieder auf Doppel 8, aber Lanz ließ nichts mehr anbrennen und gewann auch das fünfte und damit letzte Leg zum 5:0. Lukas Lanz wurde damit hochverdient zum ersten Mal Sieger des Darts-Turniers in Niederhofen. (AZ)