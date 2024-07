Vor genau 77 Tagen fand das letzte Ligaspiel des TSV Nördlingen im Gerd-Müller-Stadion statt, an diesem Samstag hat das Warten ein Ende, das erste Heimspiel der neuen Saison steht an. Passend zu diesem Anlass tritt direkt ein namhafter Gegner die Reise ins Ries an, die Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching ist zu Gast und hat wechselhafte Jahre hinter sich.

