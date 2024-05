Fußball

16:51 Uhr

TSV Nördlingen lässt erneut klarste Chancen liegen und verliert 0:2

Plus Die Rieser Bayernliga-Kicker bereiten Trainer Karl Schreitmüller nicht den gewünschten Abschied, denn auch im letzten Heimspiel der Saison gelingt kein Sieg.

Von Klaus Jais

Fünf Heimspiele bestritt Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen in diesem Jahr. Drei endeten unentschieden, zwei wurden verloren. Auch im letzten Heimspiel dieser Saison gegen den FC Ismaning gelang der erste Heimsieg im Jahr 2024 nicht. Im Gegenteil: Die Oberbayern gewannen 2:0 (0:0) dank eines TSV, der im ersten Durchgang klarste Gelegenheiten liegen ließ und der beim Treffer zum 0:1 Hilfestellung leistete.

Gegenüber dem 6:2-Sieg in Garching nahm TSV-Trainer Karl Schreitmüller drei Änderungen in der Startelf vor: Für Maksimovic, Mayer und Schmidt spielten Meyer, Schröter und Trautwein von Beginn an. In der ersten Halbzeit herrschte Einbahnstraßenfußball. Simon Gruber vergab nach einer Flanke von Jonathan Grimm eine erste Gelegenheit (7.) und drei Minuten später schloss Manuel Meyer einen von Luca Trautwein eingeleiteten und von Gruber weitergeleiteten Angriff mit einem Linksschuss ab, den jedoch Torwart Lorenz Becherer sicher parierte. Nach zwölf Minuten eine erste Chance für Ismaning, doch Robert Rohrhirsch zielte drüber. Die Intensität der TSV-Chancen steigerte sich: Mirko Puscher zielte aus vollem Lauf ebenfalls über das Gehäuse (12.) und das Prädikat hochkarätig hatte die Gelegenheit von Gruber, der das Spielgerät von Alexander Schröter in den Lauf serviert bekam, aber sein Flachschuss am langen Pfosten vorbeihuschte (14.).

