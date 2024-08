Lauber SV und SpVgg Deiningen sind heiß auf das Derby

Der Lauber SV und die SpVgg Deiningen sind beide mit neuen Trainern in die Kreisklasse Nord gestartet. Am Sonntag treffen die beiden Vereine im Derby um 15 Uhr in Laub aufeinander. Mit Linn Hertle (SV) und Andreas Kaiser (SpVgg) haben die Mannschaften nicht nur neue Coaches, sondern gleichzeitig auch starke Spieler dazugewonnen. Wie sie jeweils am Sonntag den Sieg davontragen wollen.

Pauline Herrle