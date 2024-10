Erfolg bei Bayerischen Tischtennis-Meisterschaften: Donau-Ries-Werkstätten triumphieren

Die Damen der Donau-Ries-Lebenshilfe-Werkstätten haben erneut den Meistertitel im landesweiten Tischtennis-Turnier der Lebenshilfe Bayern gewonnen. Unter dem Motto „Aufschlag, Satz und Spiel“ spielten 31 Final-Teams mit rund 150 Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderungen in der Nordschwaben-Halle in Höchstädt die Sieger aus. Die Teams aus Nördlingen erreichten folgende Plätze: Damen: Nördlingen 1 (erster Platz), Nördlingen 2 (vierter Platz), Nördlingen 3 (dritter Platz in Liga 2), Herren 1. Liga Nördlingen 1 (erster Platz). Die Siegerehrung bei den bayerischen Tischtennis-Meisterschaften 2024 nahm der Schatzmeister der Lebenshilfe Bayern, Michael Hauke, vor. Beim diesjährigen Finaltag wurden auch Sportlerinnen und Sportler geehrt, die schon viele Jahre am Turnier teilnehmen, zum Beispiel aus Donau-Ries-Werkstätten Nördlingen, Nordschwäbische Werkstätten Dillingen, Dominikus Ringeisen Werk Ursberg und Erthal Sozialwerk Würzburg.

Nördlinger Teams sind auch Südbayerische Meister

Das Turnier 2024 startete bereits im März in Vohburg mit den Südbayerischen Meisterschaften. Dabei eroberten sowohl die Damen als auch die Herren der Donau-Ries-Werkstätten aus Nördlingen jeweils den ersten Platz in der ersten Liga. Bei den Nordbayerischen Meisterschaften in Ebersdorf gewannen die Damen der Naab-Werkstätten aus Schwandorf und die Herren des Erthal Sozialwerks Würzburg. Insgesamt traten rund 55 Damen- und Herren-Teams aus ganz Bayern in den Vorrunden des Turniers an. Das Landesweite Tischtennis-Turnier der Menschen mit Behinderungen wird seit 1985 von der Lebenshilfe Bayern veranstaltet und jedes Jahr tatkräftig von Partner-Vereinen und Partner-Werkstätten unterstützt. Die Sportlerinnen und Sportler kommen aus Werkstätten und anderen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen aus ganz Bayern – unabhängig von deren Trägerschaft.