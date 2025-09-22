Fußball bringt in Nördlingen die Nationen zusammen

Einen der wohl letzten Sommertage des Jahres haben die Organisatoren des 1. Interkulturellen Fußballturniers am vergangenen Samstag erwischt. Das Turnier mit acht Mannschaften, kulinarischem Markt und Prominentenspiel war ein Erfolg für Initiator Sener Sahin, den SC Athletik Nördlingen und die Stadt Nördlingen. Vor allem war es ein großer Spaß für die teilnehmenden Mannschaften mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. „Ihr seid alle Teil unserer Stadt Nördlingen“, versicherte ihnen Oberbürgermeister David Wittner.

