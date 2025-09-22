Icon Menü
Interkulturelles Fußballfest in Nördlingen: Spaß, Fairness und Teamgeist vereinen Nationen

Fußball

Fußball bringt in Nördlingen die Nationen zusammen

Das 1. Interkulturelle Fußballfest hat einen guten Auftakt für die Interkulturellen Wochen hingelegt. Beim Promispiel überraschen einige der „alten Hasen“.
Von Maximilian Bosch
    Die Vertreter von Team Afrika, Team Türkei und Team Italien bekamen die Pokale, alle Teams feierten am Ende mit.
    Die Vertreter von Team Afrika, Team Türkei und Team Italien bekamen die Pokale, alle Teams feierten am Ende mit. Foto: Dieter Mack

    Einen der wohl letzten Sommertage des Jahres haben die Organisatoren des 1. Interkulturellen Fußballturniers am vergangenen Samstag erwischt. Das Turnier mit acht Mannschaften, kulinarischem Markt und Prominentenspiel war ein Erfolg für Initiator Sener Sahin, den SC Athletik Nördlingen und die Stadt Nördlingen. Vor allem war es ein großer Spaß für die teilnehmenden Mannschaften mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. „Ihr seid alle Teil unserer Stadt Nördlingen“, versicherte ihnen Oberbürgermeister David Wittner.

