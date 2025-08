Drei Donau-Rieser auf dem Podium: So war der Oettinger Triathlon

Bereits zum 37-Mal hat nun die größte Rieser Triathlon-Veranstaltung, der Oettinger Triathlon, stattgefunden. Obwohl das Datum mitten im Sommer liegt, fühlte es sich für Sportlerinnen und Sportler an diesem Sonntag eher herbstlich an. Ein Mix aus trockenen Phasen, leichtem Regen und Wind, bis hin zu strahlendem Sonnenschein, sorgte für eher kühle, jedoch durchwegs erträgliche Temperaturen um die 15 Grad Celsius. Bei Wassertemperaturen von ca. 18 Grad Celsius war das Tragen eines Kälteschutzanzugs natürlich erlaubt, jedoch nicht verpflichtend. Bei der Auftaktdisziplin, dem etwa 550 Meter langen Schwimmen, waren deshalb nur vereinzelt Athleten ohne den wärmenden „Neopren“ auszumachen.

Durch die anhaltenden Regenfälle der Vorwoche führte die Wörnitz viel Wasser, so dass schnelle Schwimmzeiten nicht zu erwarten waren. Beim Schwimmen mit Start im Wörnitz-Freibad ist der Weg zur Boje gegen die Strömung ohnehin etwas länger als der Rückweg zur Rad-Wechselzone. Somit ist die Zeit des schnellsten Schwimmers, Luca Schreitmüller, der bereits nach 7:57 Minuten wieder festen Boden unter den Füßen hatte, herausragend.

Luca Schreitmüller setzt die Konkurrenz beim Schwimmen unter Druck

Der Harburger konnte hier bereits die Konkurrenz unter Druck setzen. Seine Verfolger, die allesamt über neun Minuten im kühlenden Nass verbrachten, konnten allerdings auf der anspruchsvollen, etwa 23 Kilometer langen, Radstrecke die Lücke schließen. Mit Rad-Zeiten um die 37 Minuten (inklusive Wechsel) waren Tobias Ullrich und Jan Henrik Trautsch rund 1:30 Minuten schneller unterwegs als der bislang Führende. Somit musste der abschließende Lauf die Entscheidung bringen.

Auf den drei flachen Laufrunden mit insgesamt etwa 5,2 Kilometern konnte sich Luca Schreitmüller dann allerdings wieder durchsetzen: Mit einer Lauf-Zeit von 19:08 Minuten und einer Gesamtzeit von 1:05:40 Stunden holte er sich den Sieg. Ihm folgte Tobias Ullrich vom TSV Harburg, der 17 Sekunden länger unterwegs war. Den letzten freien Platz auf dem Podest sicherte sich schließlich Jan Henrik Trautsch, der sich auch den Titel des schnellsten Lokalmatadors und den AK-Sieg in der M20 sicherte. Mit seiner Zeit von 1:06:32 Stunden machte der Oettinger das reine Donau-Rieser Podium perfekt. In die Top-Ten konnten sich auch noch weitere Rieser schieben. Auf dem 5. Platz der Gesamtwertung lief der erste Junioren-Starter, Leo Österlein vom TSV Harburg ein (1:07:33 Stunden). Ihm folgte als Sechster Matthias Zellinger. Der Sieger der M30 vom TSV Oettingen benötigte 1:07:45 Stunden. Als Sieber der Gesamtwertung sicherte sich Simon Naschwitz den 2. Platz bei der Männlichen Jugend A. Alex Jung vom TSV Harburg schaffte es in 1:10:55 Stunden gerade so in die Top-Ten, allerdings gewann er damit die AK-Wertung in der M50.

Triathlon in Oettingen: Giulia Göttler wird bei den Frauen Erste

Beim Rennen der Frauen gingen die ersten beiden Plätze ebenfalls an Starterinnen des TSV Harburg. Hier war Giulia Göttler nicht zu schlagen. Nur zehn Männer schafften es vor der schnellen A-Jugendlichen ins Ziel. Mit der zweitschnellsten Schwimmzeit des Tages (8:50 Minuten) legte sie bereits den Grundstein für ihren Sieg. Da sie auch in den weiteren Disziplinen jeweils die Schnellste war, konnte die Harburgerin mit einer Zeit von 1:11:41 Stunden überlegen gewinnen. Ihre Team-Kollegin, Nina Mayer, die ebenfalls in der WJA startete sicherte sich Rang zwei in 1:14:28 Stunden. Dritte wurde Theresa Griesbach in 1:15:18 Stunden. Die Starterin der LG Warching sicherte sich damit den Sieg in der W30.

In die Top-Ten schafften es auch noch weitere Rieser Starter. Fünfte wurde Linda Simon vom TSV Oettingen. Sie gewann damit die W40. Die Drittplatzierte der Jugend A, Julia Weiland vom TSV Harburg, wurde in 1:18:21 Stunden Sechste. Als Siebte bei den Damen verpasste Elisabeth Haupt vom gleichen Verein den Sprung aufs Podest in der WJA in 1:19:59 Stunden. Die Zweitschnellste Oettingerin, Franziska Krischdat, holte sich als 8. Frau den Sieg in der W35 (1:20:11 Stunden). Als Zehnte schaffte auch die Wemdingerin Diana Naschwitz vom Team Maprofit den Sprung in die Top-Ten. Mit ihrer Zeit von 1:21:24 Stunden wurde sie in der W45 Zweite.

TSV Ebermergen gewinnt das Staffelrennen beim Triathlon 2025 in Oettingen

Das in diesem Jahr vor allem sehr junge Sportler auf den oberen Treppchen zu finden waren, lässt sich wohl auch auf Schreinerei-Ott-Trophy zurückführen. Für die schnellsten JuniorInnen bzw. schnellsten A-Jugendlichen wurden nämlich insgesamt 1000 Euro ausgelobt. Bei der WJA gewannen Göttler, Mayer und Weiland bzw. in der MJA Schreitmüller und Naschwitz. Bei den Juniorinnen siegte Lisa Beck. Den Titel der Junioren sicherte sich Leo Österlein vor Henri Schröppel und Mathis Trautsch. Auch bei den älteren Jahrgängen waren einige der Top drei aus dem Ries.

Ihre Alterklasse bei den Damen gewannen Vivian Mayer (AK 25) und Simone Lechner (AK55). AK-Zweite wurde Sarah Degmayer (AK30). Den AK-Platz drei belegten Ina Stegmüller (AK30), Kathrin Vogel (AK40), Kerstin Lindner (AK45), und Petra Prießnitz (AK50). Bei Männern sicherten sich ebenfalls viele Rieser einen Platz auf dem Treppchen. In ihrer Alterklasse gewannen Robert Hempel (AK40), Wolf-Dietrich Otto (AK60) und Arnold Fischer (AK65). Altersklassenplatz zwei belegten Robert Schebesta (AK40), Markus Lutz (AK55), Martin Eichberger (AK60) und Franz Oschwald (AK65). Dritte in der AK wurden Stefan Deißler (AK40) und Niko Jilka (AK50).

Das Staffelrennen gewann die Staffel „Ohne Spaß geht nix“ vom TSV Ebermergen in der Besetzung Marin Mühlleidner (S), Volker (R) und Gunther Röthinger (L) in 1:14:57 Stunden vor den Bleichgrabenfröschen Anne Hagner (S), Andreas Hagner (R) und Timo Knopf (L), die 1:18:52 Stunden benötigten. Platz Drei ging an das Nittingen Trio, bei dem Marco Krischdat schwamm, Philipp Dinkelmeier radelte und Ute Lanzinner lief. Sie benötigten 1:20:52 Stunden. Nach dem guten Verlauf des Oettinger Triathlons wartet auf einige Sportler bereits die nächste Herausforderung in Oettingen: Am Samstag, 09. August, findet im Rahmen von Summer in the City der Stadtlauf, bei dem auch einer Kinder- und Jugendlauf durchgeführt wird, statt. (AZ)