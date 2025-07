Gesperrte Straßen und Streckenverlauf: Alle Infos zum Oettinger Triathlon

Schwimmen, radeln, sprinten: In Oettingen liefern sich zahlreiche Sportler einen Wettkampf in gleich drei Disziplinen, wenn am 3. August wieder der Triathlon stattfindet – bereits das 37. Mal in Folge. Damit zählt der Ausdauer-Dreikampf zu den ältesten Triathlons in Deutschland. Schon lange vor dem offiziellen Meldeschluss war die Veranstaltung ausgebucht, wie es in einer Mitteilung des TSV Oettingen heißt. Jedoch werden zurückgegebene Startplätze auf der Meldeplattform wieder eingestellt, sodass Kurzentschlossene mit etwas Glück noch einen Startplatz ergattern können.

Die gemeldeten 237 Einzelstarter und die 16 Staffeln müssen beim Oettinger Sprint 500 Meter schwimmen, etwa 25 Kilometer auf dem Rad zurücklegen und abschließend fünf Kilometer laufen. Der Streckenverlauf des Oettinger Triathlons entspricht exakt dem des Vorjahres und auch das im letzten Jahr eingeführte Nachhaltigkeitslabel, das der Bayerische Triathlon-Verband der Veranstaltung verliehen hat, gibt es weiterhin.

Oettinger Triathlon am 3. August 2025: Diese Straßen werden gesperrt

Das Rennen beginnt für die erste Startgruppe um 9 Uhr mit dem Schwimmen im Oettinger Fluss-Freibad. Nach dem Wechsel wartet auf die Triathleten die Radstrecke, die zunächst vom Fluss-Freibad nach Lehmingen führt. Von dort geht es über Lohe nach Erlbach und nach Hausen zum Wendepunkt. Anschließend fährt man über Niederhofen auf dem gleichen Weg zurück ins Wörnitzbad. Damit die Sicherheit der Sportler während des Wettkampfes gewährleistet ist, werden die Staatsstraße 2221 von Oettingen nach Wassertrüdingen und die Kreisstraße DON 4 Richtung Hausen sowie die Verbindungsstraße nach Niederhofen-Erlbach in Teilabschnitten kurzzeitig gesperrt. Zudem wird im Bereich des Freibades der Verkehr auf der B 466 umgeleitet.

Der abschließende Lauf auf einem flachen Rundkurs startet im Wörnitzbad. Es werden insgesamt drei Runden im Bereich der Wörnitz-Insel gelaufen. Besonders spannend dürfte es für die jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden, denn im Rahmen der Schreinerei-Ott-Trophy werden Geldpreise für Starter aus dem Jugend- und Junioren-Bereich verliehen. Bei den älteren Jahrgängen stehen wieder einige Siegerinnen und Sieger der vergangenen Jahre am Start. Weitere Informationen zum Oettinger Triathlon findet man unter www.triathlon-oettingen.de. (AZ)

