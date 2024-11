Dürrenzimmern gewinnt das Ries-Derby der Luftpistolenschützen

Weiterhin makellos führt der Junglandbund Dürrenzimmern die Tabelle der Luftpistolen-Bezirksliga an. Nach dem 3:0-Derbysieg gegen Enzian Forheim sind die Rieser das Maß aller Dinge. Dafür mussten die Zentralrieser allerdings ihr ganzes Können aufbieten.

Auf Position eins begegneten sich Marco Schweier und Daniel Hartmannschott. Durch einen schwachen Start des Forheimers mit 82 Ringen ging Hartmannschott nach der ersten Serie mit sechs Ringen in Führung. Den Rückstand konnte Schweier nicht aufholen, mit 15 Ringen Vorsprung ging der Punkt klar an den Junglandbund. Ebenfalls früh die Oberhand hatte Markus Bettinger gegen Sven Heider. Schon nach der ersten Serie lag der Dürrenzimmerer elf Ringe vorne, ließ dann aber eine schwache 83er-Serie folgen. Heider konnte die Lücke beinahe wieder schließen. In den letzten beiden Serien zeigte Bettinger dann seine Stärke, und sicherte mit sieben Ringen Vorsprung den zweiten Punkt für Dürrenzimmern.

Luftpistolen-Bezirksliga: Derby zwischen Forheim und Dürrenzimmern jederzeit spannend

Spannend machten es die anderen beiden Paarungen. So zeigten Thomas Keßler und Luca Vogelgsang an diesem Abend, was in ihnen steckt. Sie steigerten ihr Gesamtergebnis im Vergleich zum ersten Wettkampf der Saison um ganze 20 Ringe. Mit seinen 357 Ringen war Thomas Keßler an diesem Tag bester Schütze seiner Forheimer Mannschaft. Zum Sieg reichte dies aber nicht, denn den dritten Siegespunkt für Dürrenzimmern sicherte sich Luca Vogelgsang mit 359 Ringen.

Manuel Möhnle und Andreas Feldmeier waren während des ganzen Wettkampfes immer nahe beieinander. Am Ende gingen beide mit 353 Ringen vom Schießstand, es kam zum Stechen. Auch wenn der Sieg für Dürrenzimmern bereits besiegelt war, können bei dieser Wettkampfform am Ende auch die Einzelpunkte entscheiden. Hier zeigte der Südrieser Manuel Möhnle Souveränität: Mit einer 10,4 ging er im Stechen gegen die 8,8 von Andreas Feldmeier deutlich als Sieger hervor und sicherte so Enzian Forheim den Punkt von Paarung zwei.

Während Forheim die Position im Mittelfeld behält, führt Dürrenzimmern nach drei Wettkämpfen in der Bezirksliga ungeschlagen die Tabelle an. Beide Mannschaften zeigten vor dem Publikum in Forheim, das begeistert die Schüsse der Luftpistolenschützen verfolgte, dass sie zu den besten Pistolenmannschaften des Rieses zählen. (AZ)

Bezirksliga im Überblick:

Forheim – Dürrenzimmern 0:3 (1401:1425 Ringe). Schweier – Hartmannschott 353:368, Möhnle – Feldmeier 353:353 (Stechen 10,4:8,8), Heider – Bettinger 338:345, Keßler – Vogelgsang 357:359

Tabelle:

Dürrenzimmern 9:0 9:3 4229 Ringe Wittislingen 8:1 9:3 4242 Ringe Reisenburg 3:6 6:6 4180 Ringe Forheim 3:6 4:8 4182 Ringe Mertingen 2:7 4:8 4200 Ringe Giengen-Burgberg 2:7 4:8 4157 Ringe