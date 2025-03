Edelweiß Minderoffingen triumphiert in der Schwabenliga

Beim letzten Doppel-Wettkampftag der Saison in der Schwabenliga Nord ging es für die Luftpistolen-Herren des Schützenvereins Edelweiß Minderoffingen um viel: Der Tabellenführer musste sich gegen den Verfolger aus Schretzheim wehren. Doch den Triumph ließen sich die Rieser nicht mehr nehmen.

Am Vormittag mussten die Minderoffinger gegen den direkten Tabellennachbarn Eintracht Schretzheim antreten. Wolfgang Bosch (372 Ringe) ließ Julian Miehlich keine Chance (356 Ringe), obwohl dieser mit 96 Ringen in der dritten Serie zeigte, dass er theoretisch mithalten könnte. Matthias Baumann schoss mit hervorragenden 371 Ringen seine Saisonbestleistung und hatte trotz der guten 366 Ringe seines Gegners die Nase vorn. Martin Baumann vertrat den Stammschützen Jochen Kerle und konnte mit 340 Ringen keinen Einzelpunkt holen.

Philipp Hach eröffnete seinen Wettkampf mit starken 95 Ringen, konnte diese gute Leistung allerdings nicht aufrechterhalten und hatte am Ende um zwei Ringe das Nachsehen. Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage fiel im Duell Thomas Schmid gegen Christian Bäsche. Schmid lag nach der Hälfte der Schüsse sieben Ringe im Rückstand, kämpfte sich aber zurück und sicherte sich mit 353 zu 351 Ringen den dritten und entscheidenden Einzelpunkt für Minderoffingen. Da der Verfolger somit bezwungen war, stand bereits vor dem Wettkampf am Nachmittag die Meisterschaft fest.

Luftpistolen-Schwabenliga: Minderoffingens Titelgewinn steht am Mittag schon fest

Das letzte Kräftemessen der Runde stand gegen Hubertus Wullenstetten an. Wolfgang Bosch musste mit 373 Ringen seine zweite Saisonniederlage hinnehmen, da sein Gegner mit 377 Ringen an diesem Tag zum zweiten Mal seine Saisonbestleistung erzielte. Auch bei Thomas Schmid wollten die Schüsse am Nachmittag nicht in die Mitte finden und er musste mit neun Ringen Rückstand den Einzelpunkt abgeben (347 zu 356 Ringe). Leichtes Spiel hatte Jochen Kerle: Mit 345 Ringen steuerte er souverän den Einzelpunkt bei. Auch Matthias Baumann sicherte sich seinen zweiten Einzelpunkt des Tages (363 zu 358 Ringe). Philipp Hach lief sogar zur Höchstform auf und brachte mit 21 Ringen Vorsprung und seiner besten Leistung von 364 Ringen den dritten Einzelpunkt herbei.

Mit 13 gewonnenen und einem verlorenen Wettkampf stehen die Minderoffinger Luftpistolenherren nun mit Abstand auf dem ersten Tabellenplatz der Schwabenliga Nord und gehen sowohl beim Schwabenfinale am 16. März als auch beim Aufstiegskampf in die Bayernliga im April hoch motiviert an die Schießstände. (AZ)

Die Ergebnisse im Überblick:

Edelweiß Minderoffingen – Eintracht Schretzheim 1795:1784. W. Bosch – J. Miehling 372:356, Matthias Baumann – S. Gandenheimer 371:366, T. Schmid – C. Bäsche 353:351, P. Hach – A. Römming 359:361, Martin Baumann – R. Vogel 340:350

Hubertus Wullenstetten – Edelweiß Minderoffingen 1755:1792. K. Koch – W. Bosch 377:373, U. Wiedemann – Matthias Baumann 358:363, M. Flucke – T. Schmid 356:347, M. Hieber – P. Hach 343:364, S. Kiener – J. Kerle 321:345

Die Tabelle:

Minderoffingen 26:2 47:23 24978 Schretzheim 20:8 45:25 24879 Zusamzell 20:8 43:27 24911 Ettringen 14:14 44:26 24828 Welden 10:18 34:36 24726 Wullenstetten 10:18 29:41 24575 Au 10:18 26:44 17554 Mittelstetten 2:26 12:58 24106