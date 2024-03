Edelweißschützen Minderoffingen ehren ihre Mitglieder

Bei der Generalversammlung in Minderoffingen blickt Schützenmeister Martin Baumann auf die sportlichen Erfolge zurück. Von denen gab es nämlich einige.

Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Edelweiß Minderoffingen sind zahlreiche Mitglieder geehrt worden. Zunächst blickte Schützenmeister Martin Baumann auf ein interessantes Jahr mit zahlreichen Aktivitäten zurück.

Die routinierten Veranstaltungen des Jahres waren die Königsfeier, das Vereine-Schießen mit Maifest, das Bogen-Schnupperschießen mit Biergartenbetrieb im August, das Weinfest und der Christbaumverkauf im Dezember mit einem kleinen Basar. Der Vereinsausflug im September führte mit dem Fahrrad nach Harburg. Hier wurde die Burg besichtigt. Auch sportlich lief es rund bei den Edelweißschützen. Von acht gemeldeten Mannschaften im Rundenwettkampf ist die Luftpistolenmannschaft in der Schwabenliga vertreten. Die erste Luftgewehrmannschaft schaffte den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Luftpistolenmänner nahmen im vergangenen Sportjahr am Schwabenfinale und am Aufstiegskampf in die Bayerliga teil.

Minderoffinger Schützen bei der Deutschen Meisterschaft

Für die deutschen Meisterschaften haben sich die erfahrenen Schützen Jan Steinheber, Franziska Straub und Wolfgang Bosch qualifiziert. Eine beachtliche Leistung lieferte Wolfgang Bosch beim Masters-Cup in Wassertrüdingen ab. Dort belegte er mit der Luftpistole den ersten Platz. Dank der guten Jugendarbeit konnten viele Schüler neu dazugewonnen werden. Allein beim Gaujugendpokal nahmen 17 Schüler- und Jugendschützen aus Minderoffingen teil. Auch das Familienduell, das im Rahmen des Jugendtrainings stattfand, war ein voller Erfolg und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeistert.

Nachdem der Kassenwart die Anwesenden über den finanziellen Stand informiert hatte, beschloss die Versammlung die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Schützenheimdach, um den stetig steigenden Stromkosten entgegenzuwirken. Anschließend übernahm stellvertretender Gauschützenmeister Sebastian Pusch die Mitgliederehrungen. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Bastian Eichberger geehrt. Hans Helmschrott und Richard Lausenmeyer gehören dem Verein 40 Jahre und Georg Faaß bereits 50 Jahre an.

Für besondere Verdienste im Verein konnten Gauehrenzeichen verliehen werden. Anna Zimmermann, Kassenwartin im Förderverein, Jugendtrainerin und aktive Schützin und Thomas Schmid, aktiver Schütze in der Schwabenliga, erhielten das Gauehrenzeichen in Bronze. Michael Mayer, der bereits die Ämter des Schützenmeisters, des Schriftführers und des Bauausschussvorsitzenden innehatte und aktiver Schütze im Verein ist, bekam die Anstecknadel in Silber. (AZ)