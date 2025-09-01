Icon Menü
Eigner Angels Nördlingen starten stark in die Testspiele: Verletzung von Kapitänin trübt die Freude

Basketball

Eigner Angels starten erfolgreich in ihre Testspiel-Reihe

Die Basketballerinnen zeigen bei den Siegen gegen UBC Vancouver und Bascats Heidelberg bereits eine gute Frühform. Eine Verletzung aber bereitet Sorgen.
Von Kurt Wittmann
    Nördlingens englischer Neuzugang Sam Ashby (in Rot-Blau) hat in den ersten beiden Testspielen einen starken Eindruck hinterlassen.
    Nördlingens englischer Neuzugang Sam Ashby (in Rot-Blau) hat in den ersten beiden Testspielen einen starken Eindruck hinterlassen. Foto: Michael Soller

    Mit zwei Testspielen an einem Wochenende sind die Bundesliga-Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen in die neue Saison gestartet, und dies erfolgreich. Am Freitagabend gelang gegen die Unversity of British Columbia Vancouver in Donauwörth ein dominanter 92:62-Sieg und am Sonntagnachmittag überzeugte die Kuusi-Truppe mit 95:63 gegen die Bascats aus Heidelberg in eigener Halle.

