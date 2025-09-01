Eigner Angels starten erfolgreich in ihre Testspiel-Reihe

Mit zwei Testspielen an einem Wochenende sind die Bundesliga-Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen in die neue Saison gestartet, und dies erfolgreich. Am Freitagabend gelang gegen die Unversity of British Columbia Vancouver in Donauwörth ein dominanter 92:62-Sieg und am Sonntagnachmittag überzeugte die Kuusi-Truppe mit 95:63 gegen die Bascats aus Heidelberg in eigener Halle.
Basketball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden