Ex-Angel Berlitz beschert ihrem alten Team ein besonderes Spiel

Ein ungewöhnlicher Ort und ein noch ungewöhnlicherer Gegner: Das erste Testspiel der Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen vor der Saison 2025/26 findet nicht in Nördlingen, sondern in Donauwörth statt. In der Stauferhalle treffen die Eigner Angels Nördlingen an diesem Freitagabend, 19 Uhr, auf eine College-Mannschaft aus Vancouver, Kanada. In der Mannschaft der University of British Columbia spielt nämlich seit nunmehr drei Jahren die ehemalige Angels-Spielerin Mona Berlitz.
Basketball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden