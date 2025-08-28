Icon Menü
Nördlinger Angels treffen auf kanadisches College-Team: Basketball-Freundschaftsspiel in Donauwörth

Basketball

Ex-Angel Berlitz beschert ihrem alten Team ein besonderes Spiel

Der Testspiel-Auftakt für Nördlingens Bundesliga-Basketballerinnen ist heuer besonders: Die Angels treffen in Donauwörth auf ein College-Team aus Vancouver.
Von Kurt Wittmann
    •
    •
    •
    In der Corona-Saison 2020 spielte Mona Berlitz (am Ball) noch im Angels-Trikot, jetzt kommt sie mit ihrem neuen Team zum Testspiel aus Kanada.
    In der Corona-Saison 2020 spielte Mona Berlitz (am Ball) noch im Angels-Trikot, jetzt kommt sie mit ihrem neuen Team zum Testspiel aus Kanada. Foto: Martin Fürleger

    Ein ungewöhnlicher Ort und ein noch ungewöhnlicherer Gegner: Das erste Testspiel der Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen vor der Saison 2025/26 findet nicht in Nördlingen, sondern in Donauwörth statt. In der Stauferhalle treffen die Eigner Angels Nördlingen an diesem Freitagabend, 19 Uhr, auf eine College-Mannschaft aus Vancouver, Kanada. In der Mannschaft der University of British Columbia spielt nämlich seit nunmehr drei Jahren die ehemalige Angels-Spielerin Mona Berlitz.

