Ein Treffer reicht Nordries zum dritten Saisonerfolg

In der Fußball-A-Klasse Nord 1 festigte Munzingen/Birkhausen seine Tabellenführung durch einen Auswärtssieg beim SV Grosselfingen. Dabei erzielte Tobias Grimmeisen vier Tore. Verfolger Nähermemmingen/Baldingen war am Sonntag spielfrei, doch diesen Umstand konnte Wechingen nicht nutzen, da es sich in Minderoffingen mit einem Punkt zufriedengeben musste. Maihingen II unterlag knapp gegen Nordries und Möttingen/Mönchsdeggingen verlor bei der HGH. Bereits am Freitag kassierte Athletik Nördlingen eine klare Niederlage bei den Jura Kickers, die in diesem Spiel mehr Tore schossen als in der gesamten bisherigen Saison (nur fünf).

SG Jura Kickers II - SC Athletik Nördlingen 6:3 (4:1). Im Duell der Tabellennachbarn setzten sich die Jura Kickers II torreich durch und tauschen damit die Plätze mit den Nördlingern. Den Torreigen eröffnete Marco Roßkopf mit einem Doppelschlag (10., 12.). Chris Luderschmid erhöhte auf 3:0 (28.), bevor den Nördlingern der Anschlusstreffer durch Giuseppe Porcari per Elfmeter gelang (40.). Noch vor der Pause traf erneut Luderschmid für die Hausherren (45.+1). Efe Temizel besorgte den zweiten Treffer für die Gäste (48.), doch Fabian Pfeifer (50.) und erneut Roßkopf (72.) sorgten für klare Verhältnisse. Da fiel auch das Eigentor von Michael Adis (70.) zugunsten des SC nicht mehr ins Gewicht. Zuschauer: 70. (AZ)

SV Grosselfingen - SG Munzingen/Birkhausen 2:5 (0:3). Die Gäste führten nach der ersten Halbzeit durch einen lupenreinen Hattrick von Tobias Grimmeisen mit 3:0 (13., 37. und 42.). Nach dem Seitenwechsel köpfte Manuel Steinle zum 1:3 nach einer Ecke (48.), doch Noah Osman stellte den alten Abstand wieder her (61.). Mit einem Elfmetertor verkürzte Hannes Niederhuber auf 2:4 (67.), doch am Ende köpfte Tobias Grimmeisen zum 5:2-Endstand für die Gäste. Zuschauer: 80. (SVG)

SpVgg Minderoffingen - SV Wechingen 0:0. Eine ausgeglichene erste Halbzeit sahen die Fans in Minderoffingen. Die Gäste schossen bei zwei Gelegenheiten allerdings über das Tor. In der zweiten Halbzeit spielte Wechingen überlegen, doch in Tore konnten sie diese nicht ummünzen. Die Heimelf verzeichnete eine Chance durch Ringo Funk und auf der Gegenseite traf ein Gästespieler nur den Querbalken. Zuschauer: 60 (wwei)

FC Maihingen II - FC Nordries 0:1 (0:1). Erst fünf Mal brachten die Gäste vom FC Nordries den Ball im gegnerischen Tor unter, im Spiel gegen Maihingen II allerdings reichte der sechste Treffer, erzielt von Matthias Hirle in der 20. Minute, um mit einem 1:0-Sieg nach Hause zu fahren. Zuschauer: 45 (wwei)

SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen - SG TSV Möttingen/TSV Mönchsdeggingen II 3:0 (1:0). Den erwartbaren Sieg gegen den Tabellenvorletzten fuhr die SG HGH ein und kletterte damit auf den vierten Platz. Dennoch dauerte es bis zur 37. Minute, ehe Timo Schabert die Hausherren in Front brachte. Maurice Moll (61.) und Janos steib (85.) machten den Deckel drauf. Zuschauer: 145. (AZ)

