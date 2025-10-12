Malte Kühlinger schießt Nähermemmingen-Baldingen mit Hattrick zum Sieg

In der A-Klasse Nord 1 hat der achte Spieltag für Bewegung an beiden Enden der Tabelle gesorgt. Im Kellerduell setzten sich die Jura Kickers II knapp gegen die SG Möttingen/Mönchsdeggingen durch, während Schlusslicht SpVgg Minderoffingen im Derby gegen den FC Nordries den ersten Saisonsieg feierte. An der Spitze behauptete die SG Munzingen/Birkhausen mit einem 4:1-Erfolg über Nachbar Maihingen die Tabellenführung. Zudem sammelten auch der SC Nähermemmingen-Baldingen und der SV Wechingen wichtige Punkte im Verfolgerfeld.

FSV Utzwingen – FC Maihingen II 0:3 (0:3). Bereits nach zwei Minuten gingen die Gäste des FC Maihingen durch David Friedrich in Führung. Nach einem Eckball schaltete Robin Stoller am schnellsten und schob den Ball in der 22. Spielminute über die Linie. Utzwingen hatte durch Bastian Stempfle noch die besten Chancen auf den Anschlusstreffer, jedoch sorgte erneut David Friedrich kurz vor dem Halbzeitpfiff für die Vorentscheidung (45.). Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel kampfbetont, allerdings kam es zu keinem weiteren Tor. Zuschauer: 132. (fsv)

A-Klasse Nord 1: Jura Kickers II und SpVgg Minderoffingen feiern die ersten Saisonsiege

SG Möttingen/Mönchsdeggingen – SG Jura Kickers II 1:2 (0:2). Die Gäste erwischten einen Traumstart: Bereits in der 4. Minute traf Tobias Lehrl zur frühen Führung. Kurz vor der Pause legte Michael Adis nach und sorgte mit dem 0:2 für eine komfortable Halbzeitführung (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf den Druck und kam durch Lukas Schneider in der 74. Minute zum Anschlusstreffer. Zuschauer: 75. (hepa)

SG Munzingen/Birkhausen – FC Maihingen II 4:1 (1:1). Nach 18 Minuten brachte Stefan Giesemann die Gastgeber in Führung, doch kurz vor der Pause glich Thomas Egermaier für die Gäste aus (45.). Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Christian Westphal mit dem 2:1 die Weichen wieder auf Sieg (49.). Fabian Mayer erhöhte in der 71. Minute auf 3:1, ehe Ole Brabandt kurz vor Schluss den verdienten 4:1-Endstand erzielte (87.). Zuschauer: 65. (hepa)

Fußball: SV Wechingen trifft bei Heimkirchweih fünfmal

SC Nähermemmingen-Baldingen – SV Grosselfingen 3:0 (3:0). Durch einen lupenreinen Hattrick von Malte Kühlinger gewann der SCNB verdient. Malte Kühlinger erzielte die drei Tore jeweils aus dem Spiel heraus (8., 17., 27.). Der SVG hatte kurz vor dem 2:0 eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, diese parierte jedoch Heimtorwart Paul Hahn stark. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel, dennoch gab es auf beiden Seiten noch ein paar Chancen. Zuschauer: 100. (scnb)

SV Wechingen – SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen 5:2 (3:0). Der SV Wechingen legte bei seiner Heimkirchweih einen Blitzstart hin: Tim Eigner traf nach Vorarbeit von Axel Dürrwanger bereits in der 5. Minute zum 1:0, kurz darauf köpfte Johannes Greiner nach einer Ecke das 2:0 (13.). Nur zwei Minuten später sorgte Dürrwanger im Getümmel für das 3:0 (15.). Auch danach blieb Wechingen das aktivere Team, verpasste aber eine höhere Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch Thomas Rupprecht zum Anschlusstreffer (66.), ehe Toni Bengesser postwendend den alten Abstand wiederherstellte (68.). Maurice Moll brachte die Gäste noch einmal auf 4:2 heran (78.), bevor Dustin Löfflad mit einem sehenswerten Volley aus 18 Metern ins lange Eck den 5:2-Endstand markierte. Zuschauer: 100. (svw)

FC Nordries verliert im intensiven Derby knapp gegen Tabellenschlusslicht

FC Nordries – SpVgg Minderoffingen 1:2 (1:0). Beim Kirchweihspiel lieferte der FC Nordries gegen Minderoffingen ein intensives und spannendes Derby. Nach einer überzeugenden ersten Halbzeit ging Nordries verdient durch Ousmane Cisse mit 1:0 in Führung (34.). Trotz großem Einsatz und Kampfgeist glichen die Gäste kurz nach der Pause durch Pascal Wolfschläger aus (46.) und Tobias Messer erzielte später den Siegtreffer (76.). Zuschauer: 59. (fcn)