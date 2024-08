Eltern-Kind-Turnier des TC Riesbürg begeistert die Teilnehmer

Passend zum Auftakt der Sommerferien hat der TC Riesbürg sein Eltern-Kind-Turnier mit anschließendem Zeltlager auf der „Halde“ veranstaltet. Mit 21 teilnehmenden Paarungen konnte ein tolles Turnier mit spannenden Spielen ausgetragen werden.

Im Kleinfeld spielten sechs Paarungen im Modus Jeder-gegen-Jeden bei einer Spieldauer von 15 Minuten pro Spiel. Im Finale setzten sich Lotta und Markus Wohlfarth mit 4:1 gegen Noah und Nicola Aschenbrenner durch. In der U12 nahmen insgesamt vier Paarungen am Turnier teil. Auch hier wurde Jeder-gegen-Jeden gespielt. In einem spannenden Finale, bei dem die Spieler sich jeden Punkt und jedes Spiel hart erkämpfen mussten, gewann schließlich das Duo Ben und Nadja Singer gegen Luca und Markus Kröschel mit 6:2.

Eltern-Kind-Turnier beim TC Riesbürg: U18-Finale ist hart umkämpft

Bei den Ältesten, der U18, wurden insgesamt elf Paarungen in zwei Gruppen eingeteilt. So fanden 25 Gruppenspiele mit einer Dauer von jeweils zehn Minuten statt. In den Halbfinals spielten Linus Wohlfarth und Markus Ostertag gegen Sebastian Braun und Horst Faaß, sowie Silvia Bakala und Joachim Herrling gegen Vanessa Kunz und Jürgen Beck um den Einzug ins Finale. Die Finalisten Bakala/Herrling und Wohlfarth/Ostertag waren äußerst motiviert, als Sieger vom Platz zu gehen. Dies zeigte sich auch im Spielverlauf des Finales. Bei spannenden Ballwechseln und hart umkämpften Spielen war lange unklar, wer das Spiel für sich entscheiden würde. Mit einem Endstand von 7:5 sicherten sich Linus Wohlfarth und Markus Ostertag schließlich den ersten Platz.

Bei einem gemütlichen Zusammensein wurden anschließend die Siegerinnen und Sieger geehrt, bevor die traditionelle Nachtwanderung durch den Wald für die Kinder und Jugendlichen stattfand. (AZ)