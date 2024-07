TC Riesbürg kürt seine besten Nachwuchsspieler

Der Tennisclub Riesbürg hat die Jugend-Clubmeisterschaft veranstaltet. Innerhalb von zwei Wochen traten 21 Spielerinnen und Spieler der U18, U15 und U12 in der Vorrunde gegeneinander an, bevor am Finaltag die Besten gesucht wurden.

Die Kids der U10 machten am Finaltag den Auftakt der Jugend-Clubmeisterschaft: Im Spielmodus Jeder-gegen-Jeden konnten sich Felix Vierkorn und Georg von Schilling durchsetzen. Im Finale gewann Georg von Schilling. In der U12 traten Alexander Braun und Luca Kröschel gegeneinander an. Es wurden zwei Sätze bis vier gespielt. Nachdem jeder der beiden einen Satz für sich entschieden hatte, wurde eine Match-Tiebreak gespielt. Diesen konnte schließlich Luca Kröschel nach einem äußerst spannenden Spielverlauf mit 10:4 für sich entscheiden. Im Spiel um Platz drei gewann Ben Singer gegen Moritz Leinweber.

TC Riesbürg: U15-Finale der Jugend-Clubmeisterschaften muss unterbrochen werden

In der U15 wurden zunächst noch die Halbfinals in einem langen Satz bis neun ausgetragen: Nina Drewniok gewann mit 9:3 gegen Giulia Emmenlauer-Gabler und Greta Gritzbach setzte sich mit 9:4 gegen Lena Drewniok durch. Somit standen sich Lena Drewniok und Giulia Emmenlauer-Gabler im Spiel um Platz drei gegenüber. Lena Drewniok gewann beide Sätze mit jeweils 6:1.

Im Finale der U15 lieferten sich Greta Gritzbach und Nina Drewniok ein spannendes Duell. Allerdings sorgte der starke Regen dafür, dass das Finale mehrfach unterbrochen und schließlich auf einen anderen Tag verschoben werden musste. Nach zwei Sätzen, die Nina Drewniok mit 6:3 und 6:0 für sich entschied, stand sie als Siegerin fest.

Die stolzen U10- und U12-Kinder des TC Riesbürg. Foto: Nadja Singer

Vanessa Kunz siegt bei den U18-Juniorinnen

Im Finale der U18 wurde es eng: Nach dem ersten Satz lag Hanna Faaß mit 6:3 vorne. Den zweiten Satz konnte ihre Gegnerin Vanessa Kunz mit 6:1 klar für sich entscheiden. In einem sehr spannenden Match-Tiebreak setzte sich schließlich Vanessa Kunz mit 10:7 durch. Den stolzen Siegerinnen und Sieger wurden im Anschluss der jeweiligen Finals ihre Pokale und Medaillen übergeben. Zeitgleich fand die traditionelle Sonnwendfeier des TC-Riesbürg statt, so bot sich für die Siegerinnen und Sieger die Gelegenheit, ihre Erfolge zu feiern. (AZ)