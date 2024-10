Baldingen auf dem Weg zur Spitze, während Oettingen erneut Schwierigkeiten hat

In der Luftgewehr-Bezirksober- und Bezirksliga machten die Baldinger mit ihrem Sieg einen weiteren großen Schritt in Richtung Tabellenführung, wovon die Oettinger nur träumen können. In der Bezirksliga begegneten sich Hausen-Seglohe, Minderoffingen und Kösingen auf Augenhöhe. Alle drei Partien endeten mit einem Unentschieden, wobei sich nur die Hubertusschützen Kösingen den entscheidenden Mannschaftspunkt sicherten.



Im Rundenwettkampf der Bezirksoberliga gaben sich Baldingen und Buchdorf-Baierfeld die Ehre. Die Gegnerinnen von Lukas Egetenmeier und Jannik Riefle servierten eine 100er- und 99er-Abschlussserie par excellence, wodurch die Goldbachschützen den Kürzeren zogen. Heidi Hurler machte dank einer 98er-Serie verlorenen Boden gut und ergatterte damit einen Siegerpunkt. Ähnlich erging es Paulina Ruf, der mit einer 96er-Serie der Befreiungsschlag gelang. Genauso errang Karl Lechler durch die Mithilfe seiner Buchdorfer Duellpartnerin (89er-Serie) einen Einzelpunkt, was einen 3:2-Sieg der Goldbachschützen bedeutete und somit der Blick fest auf die Tabellenspitze gerichtet ist.

