Rieser Luftgewehrschützen haben im ersten Wettkampf noch Ladehemmung

In der Schützensaison 2024/2025 sind in der Bezirksoberliga nach wie vor die Mannschaften aus Baldingen und Oettingen vertreten, während sich in der Bezirksliga durch den Abstieg von Wechingens Zweiter eine Verschiebung ergab. Die routinierten Minderoffingerinnen und Kösinger stellen sich den Newcomerinnen aus Hausen-Seglohe. Zum Auftakt waren nur die Goldbachschützen aus Baldingen erfolgreich, alle anderen Teams mussten sich im Stechschießen geschlagen geben.

