Sandra Beck und Patrick Treibner regieren in Hoppingen

Im Rahmen der Königsproklamation haben die Burgschützen Hoppingen erstmals seit 2011 wieder einen Ehrungsabend für besondere Verdienste im Verein veranstaltet. Besonders im Fokus standen die Gründungsmitglieder von 1961, die den Verein ins Leben riefen. Vier von ihnen – Karl Dambaur, Rudolf Haid, Hermann Leinfelder und Manfred Scherb – wurden für ihren langjährigen Einsatz zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Neben den Gründungsmitgliedern wurden zahlreiche Mitglieder über mehrere Generationen für sportliche Erfolge und ihre Verdienste in der Vereinsarbeit ausgezeichnet. Es wurden an diesem Abend sowohl Ehrungen auf Gauebene als auch auf Bezirksebene verliehen. Ehrenschützenmeister Anton Dollinger erhielt an diesem Abend eine ganz besondere Auszeichnung: Ihm wurde das BSSB-Protektoratsabzeichen SKH Herzog Franz von Bayern in Silber verliehen.

Königsschießen in Hoppingen: Das sind die besten Schützen

Nach den Ehrungen folgte die Königsproklamation. Dabei gab es in diesem Jahr einen komplett neuen Modus für die Ermittlung von Schützenkönig, Schützenliesl und Jugendkönig. Es konnte nur am Abend der Proklamation ein einziger Schuss abgegeben werden. Dadurch wurde der Wettbewerb spannender und attraktiver. In der Jugendklasse wurde Laura Schön mit einem 1282,1-Teiler die neue Jugendkönigin vor Magdalena Schmidbaur und Tim Gentner. Sie konnte sich auch den Titel als Vereinsmeister der Jugend mit 322 Ringen (zweimal 20 Schuss) vor Elena Reiss und Magdalena Schmidbaur sichern.

In der Damenklasse wurde Sandra Beck mit einem 307-Teiler Schützenliesl. Auf dem zweiten Platz folgte Lea-Sophie Weißenburger mit einem 343,7-Teiler vor Cornelia Beck mit einem 473,6-Teiler. Neuer Schützenkönig wurde Patrick Teibner mit einem 215,7-Teiler. Ehrenschützenmeister Anton Dollinger wurde Zweiter mit einem 265,8-Teiler vor Martin Schmidbaur mit einem 371,9-Teiler. Der Vereinspokal ging mit einem 25,5-Teiler ebenso wie der Pokal der Könige mit einem 52,3-Teiler an Patrick Teibner. Als Vereinsmeister in der Schützenklasse sicherte sich Patrick Teibner den Titel mit 734 Ringen (zweimal 40 Schuss). Zweiter wurde Sandra Beck mit 711 Ringen vor Cornelia Beck mit 694 Ringen. (AZ)

Die geehrten Mitglieder: (von links) Manfred Scherb, Peter Schmidbaur, Rudolf Haid, Bernd Schmidbaur, Claudia Utz, Hermann Leinfelder, Ute Schmidbaur, Martin Schmidbaur, Regine Teibner, Johannes Dollinger, Patrick Teibner, Reinhold Burkhardt, Gabriele Reitmeier, Edeltraud Dollinger, Tanja Gentner, Anton Dollinger, Walter Beck, Karl Dambaur, Alexander Utz, Elisa Teibner, Cornelia Beck, Sandra Beck und Michael Weißenburger. Foto: Manuel Rebele