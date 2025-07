Nördlinger Tennis-Jugend kann zufrieden sein

Relativ erfolgreich ist das vergangene Wochenende für die Jugendteams des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen verlaufen. Dreimal ging man als Sieger vom Platz, zweimal gab es ein Unentschieden.

Die Junioren I hatten den TC Donauwörth zu Gast und spielten 3:3. Mannschaftsführer Moritz Geipel hatte auf der Spitzenposition kaum Probleme mit seinem Gegner und besiegte Leon Schlund klar mit 6:2/6:2. Nachdem sowohl Lorenz Grimmbacher als auch Luis Hönig gegen Jonas Rödl und Tim Schlund das Nachsehen hatten, war es Linus Metzger, der mit einem 6:4/6:1 gegen Maximilian Mangold den 2:2-Zwischenstand herstellte. Auch die Doppel verliefen ausgeglichen. Den entscheidenden Zähler zum Unentschieden holte das Doppel Geipel/Metzger.

Kleinfeld-U9 des TC Rot-Weiß Nördlingen steht im „Endspiel“ um die Meisterschaft

Mit einer Punkteteilung endete auch das Match der Knaben II gegen den TC Wertingen II. Linus Wohlfarth und Maksim Moll gewannen ihre Einzel klar. Pech hatte Fabian Ludwig, der sich im dritten Satz hauchdünn mit 9:11 geschlagen geben musste. Den Punkt zum 3:3-Endstand holte das Doppel Maksim Moll/Pauline Kauder.

Ein klarer 5:1-Sieg gelang den Junioren III gegen den TSV Unterthürheim. In der Besetzung Marvin Pfaffl, Jakob Meyr, Hannes Eber und Hannes Mohr ließ das Team nur einen Ehrenpunkt für die Gäste aus Unterthürheim zu. 6:0 hieß es am Ende im Spiel der Juniorinnen III gegen die SpVgg Riedlingen I. Das hohe Ergebnis täuscht jedoch etwas über den Spielverlauf hinweg. Das Einzel von Silvia Bakala auf der Spitzenposition wurde im Match-Tiebreak mit 10:8 gewonnen, das Doppel Melis Caliskan/Dana Papp siegte mit dem gleichen Ergebnis. Ansonsten wehrten sich die Gäste aus Riedlingen nach Kräften, hatten aber jedes Mal das Nachsehen, auch gegen Frida Wippermann im Einzel und im Doppel mit Silvia Bakala.

Zu einer Art „Endspiel“ kommt es für das Kleinfeld U9-Team des TC Rot-Weiß Nördlingen. Nach ihrem 12:6-Auswärtserfolg beim TC Bäumenheim tritt die Mannschaft am kommenden Wochenende beim TC Fünfstetten an. Beide Teams haben null Verlustpunkte und machen die Meisterschaft unter sich aus. In der Besetzung Matts Wittner, Maila Bihr, Lotta Wohlfart und Mia Moll überließ man den Bäumenheimern nur ein Einzelspiel und vier Motorikpunkte. (AZ)