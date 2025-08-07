Erfolgreiches Sommerreitturnier in Wassertrüdingen

Das Sommerreitturnier beim Reit- und Fahrverein (RFV) Wassertrüdingen auf der Reitanlage in Altentrüdingen hat an Attraktivität nichts verloren. Rund 300 Reiterinnen und Reiter aus dem gesamten fränkischen, schwäbischen und Baden-Württembergischen Raum waren mit über 400 Pferden bei 38 Prüfungen am Start.

Der Springplatz auf der Mühlbachwiese hat selbst die heftigen Regenschauer gut verkraftet, auch mit technischer Hilfe durch Sandbeigaben. Großes Lob erhielt das etwa 50-köpfige Organisationsteam vom RFV um Vorstand Johannes Köchling und Turnierleiterin Cosima Weißmann für die reibungslose Durchführung. Spürbar geringere Starterzahlen bei den hochklassigen Springwettbewerben waren zu verzeichnen, aber kompensiert durch enorm starke Teilnehmerzahlen in den Dressurprüfungen und auch den Nachwuchsklassen.

Sommerreitturnier in Wassertrüdingen: Besonderer Applaus für Carolin Kriesch

Vom Turnierausrichter wurde eine besondere Starterin mit frenetischem Applaus der Vereinsmitglieder für ihre Platzierungen bedacht: Carolin Kriesch. Jahrelang war Kriesch in der Meldestellte Dreh- und Angelpunkt, aber die Lust auf den Reitsport blieb. Mit ihrem Pferd „Bambi“, einer elfjährigen spanischen Pura Raza Espanol Stute, siegte sie in der Amateur-Springprüfung Klasse A* und holte sich freudestrahlend auch den zweiten Platz in der Stilspringprüfung Klasse A**.

Die Feuertaufe für die neue Turnierleiterin Cosima Weißmann wurde mit Bravour gemeistert, allerdings, so Weißmann, das gelang nur als Teamleistung aller in der Organisation eingebundenen Vereinsmitglieder. Diesen Dank fasste Vorstand Köchling bei der letzten Prüfung, einer Springprüfung Klasse M*, bei seiner Ansprache vor dem Publikum zusammen. „Ihr wart klasse und herzlichen Dank“, rief Köchling allen Helferinnen und Helfern, den Parcourschefs und Richterteam zu.

Geschmeidig ging Veronika Koch durch den parcours bei der Dressurprüfung Klasse M** Kandare. Foto: Peter Tippl