FCM kämpferisch: „Wenn man nichts zu verlieren hat, kann man für Überraschungen sorgen“

Wieder einmal war es eng, wieder einmal kämpfte der FC Maihingen leidenschaftlich, und wieder mussten sie kurz vor Schluss den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen. Beim 1:2 in Meitingen kassierten die Rieser das bittere Tor in der 88. Minute und rutschten dadurch erneut auf Tabellenplatz 14 ab. Trotz allem bleibt die Stimmung im Team positiv.

Kapitän Raphael Stimpfle fasst die Lage treffend zusammen: „Auch wenn das Ergebnis gegen Ende mal wieder enttäuschend war, haben wir gegen Meitingen Dinge gesehen, auf die wir aufbauen können. Die Moral und der Zusammenhalt im Team stimmen nach wie vor – das macht Mut für die kommenden Aufgaben.“ Diese nächste Aufgabe hat es allerdings in sich: Am Sonntag gastiert mit dem TSV Haunstetten der aktuelle Tabellenführer im Ries. Der Spitzenreiter steht seit Wochen souverän an der Spitze der Bezirksliga und stellt mit Abstand sowohl den besten Angriff als auch die stabilste Defensive der Liga.

FC Maihingen will seine Chancen gegen Haunstetten nutzen

„Haunstetten steht zurecht ganz oben,“ sagt Stimpfle. „Trotz des glücklichen 1:1 im Hinspiel sind fast alle unserer Spieler der Meinung, dass dies der stärkste Gegner der Hinrunde war. Sie sind extrem dominant, spielen sehr diszipliniert und nutzen ihre Chancen eiskalt. Das ist schon beeindruckend.“ Doch Angst hat in Maihingen niemand. Zu klar ist der Blick darauf gerichtet, was man selbst beeinflussen kann. Dass es schwer sein wird, im Spiel zu punkten, sei alles klar. Entscheidend wird aber sein, dass die Gastgeber mutig auftreten, defensiv stabil stehen und die wenigen Möglichkeiten konsequent ausspielen. „Gerade, wenn man nichts zu verlieren hat, kann man für die größten Überraschungen sorgen und so vielleicht wie David gegen Goliath einen Großen zu Fall bringen", so der Spielführer.

Trainer Martin Klaus dürfte diese Worte gerne hören, denn sie spiegeln genau das wider, was der FCM in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat: Kampfgeist, Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit – auch in schwierigen Phasen. Personell muss Maihingen allerdings erneut auf einige Akteure verzichten. Weiterhin werden Max Thum und Manuel Kotz, fraglich ist Aaron Stimpfle. Der FC Maihingen geht als klarer Außenseiter in das Duell mit dem Tabellenführer, doch die Mannschaft will sich nicht verstecken. Mit Mut, Leidenschaft und dem Rückhalt der eigenen Fans wollen die Rieser dem Liga-Primus Paroli bieten – und vielleicht für die nächste Überraschung sorgen.