Forheims Schützen retten sich in letzter Sekunde

Der letzte Wettkampftag in der Luftgewehr-Gauoberliga im Riesgau Nördlingen hatte vor allem im Abstiegskampf noch einmal große Spannung zu bieten. In der Partie Oberringingen gegen Herkheim ging es zudem noch um das Duell um den zweiten Tabellenplatz. Für Oberringingen wäre ein Unentschieden ausreichend gewesen, Herkheim benötigte einen Sieg, um einen Platz nach vorne zu rutschen.

Oberringingens Michael Hurler setzte mit 99 Ringen in der ersten Serie gleich ein Zeichen und erzielte mit 387 Ringen das beste Ergebnis des Tages. Herkheims Nico Graf war dagegen ohne Chance. Carmen Frisch und Christoph Rauh lieferten sich ein knappes Rennen, wobei der Oberringinger Rauh am Ende mit einem Ring mehr die Nase vorn hatte. Herkheims Natalie Rehle erzielte mit 383 Ringen ihre Saisonbestleistung. Das Ergebnis hat Sandra Stelzer diese Saison noch nicht erzielt, auch an diesem Tag war es nicht für sie drin (379). Zwischen Julia Wiedemann und Christian Beck wechselte die Führung von wenigen Ringen in den ersten drei Serien. Die abschließenden 98 Ringe von Beck brachten den Sieg für Oberringingen.

Luftgewehr-Gauoberliga: Zwischen Forheim und Steinhart wird es äußerst knapp

Forheim benötigte gegen Steinhart mindestens einen Punkt durch ein Unentschieden, um bei einem Sieg von Wechingen vor dem Konkurrenten aus Enkingen zu landen. Manuela Heider war sich dessen bewusst und hatte in der ersten Serie zu kämpfen. Auch Steinharts Florian Fleichaus startete nur mit 91 Ringen, holte am Ende aber mit vier Ringen Vorsprung den Punkt. Zwischen Steinharts Marlene Maier und Forheims Sophia Thum war es knapp, doch Thum hatte das Glück auf ihrer Seite und gewann mit 370 zu 369 Ringen den Punkt für Forheim.

Richtig Nerven zeigte Manuel Möhnle. Mit nur 353 Ringen lag der Forheimer weit unter seinem Saisonschnitt. Jannik Schwefel nutzte das und holte den Punkt für Steinhart. Sven Heider war am Anfang sehr nervös, startete die erste Serie mit einer Sieben. Im weiteren Verlauf erholte er sich aber und erzielte gute 373 Ringe. Damit konnte Steinharts Stefan Hertle nicht mithalten. Das Ergebnis von 2:2 nach Einzelpunkten sorgte bereits für den gewünschten Punkt für Forheim. Aufgrund des besseren Mannschaftsergebnisses verbuchten die Enzianschützen sogar einen weiteren Zähler auf ihrem Konto.

Egerschützen Enkingen müssen Gang in die Gauliga antreten

Für die Egerschützen aus Enkingen stand die große Herausforderung an, gegen den designierten Meister Wechingen Punkte zu holen. Wechingens Andreas Nagel schoss ein gewohnt solides Ergebnis und ließ Rebekka Wüst wenig Chancen (384:366). Daniel Keiling brach zum Ende seines Wettkampfes etwas ein. Sein Vorsprung aus den ersten beiden Serien war aber groß genug, sodass Enkingens Jürgen Rothgang unterlag. Mit diesem Sieg holte Keiling seinen zehnten Einzelpunkt und ist damit der einzige Schütze, der jeden Wettkampf gewonnen hat.

Enkingens Katja Wüst merkte man die Nervosität an. Mit 358 Ringen schoss sie ihr schlechtestes Ergebnis der Rückrunde und ließ Andreas Buinger viel Raum, der gute 376 Ringe erzielte. Als Ersatzschützin ging Carmen Kellerer für Wechingen an den Stand, die Janina Rothgang mit drei Ringen Vorsprung bezwang. Die Wörnitzschützen verbleiben mit diesem 4:0-Sieg ungeschlagen an der Tabellenspitze und dürfen zum Aufstiegskampf fahren. Enkingen steigt als Tabellenletzter in die Gauliga ab.

Gauoberliga im Überblick:

Wechingen – Enkingen 4:0 (1512:1457). A. Nagel – R. Wüst 384:366; D. Keiling – J. Rothgang 379:363; A. Buinger – K. Wüst 376:358; C. Kellerer – J. Rothgang 373:370

Oberringingen – Herkheim 3:1 (1517:1505). M. Hurler – N. Graf 387:378; Ch. Rauh – C. Frisch 377:376; S. Stelzer – N. Rehle 379:383; Ch. Beck – J. Wiedemann 374:368

Forheim – Steinhart 2:2 (1466:1457). M. Heider – F. Fleichaus 370:374; S. Thum – M. Maier 370:369; M. Möhnle – J. Schwefel 353:362; S. Heider – S. Hertle 373:352

Tabelle:

Wechingen 28:2 34:6 15195 Oberringingen 23:7 29:11 15109 Herkheim 19:11 22:18 14902 Steinhart 11:19 15:25 14741 Forheim 5:25 11:29 14782 Enkingen 4:26 9:31 14599