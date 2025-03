Dramatische Niederlage: Nördlingen II verliert in der Schlussminute

Mit einer bitteren Niederlage durch einen Foulelfmeter in der Schlussminute musste der TSV 1861 Nördlingen II seine Heimreise vom TSV Meitingen antreten.

Die Anfangsphase gehörte der Heimelf und bereits in der 6. Spielminute zappelte das Außennetz des von Jonas Bonn gehüteten TSV-Tores. In der Folgezeit jedoch neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Erst in der 25. Minute setzte Alexander Heider nach unterschätzter Flanke der TSV-Abwehr seinen Fallrückzieher artistisch neben das Tor. Das war es allerdings bereits mit nennenswerten Torannäherungen in der ersten Halbzeit.

TSV Nördlingen II kann seine Chancen nicht nutzen

Erst im zweiten Abschnitt waren auch Möglichkeiten für die Rieser vorhanden. Nach einer Ecke von Thomas Schmid brachte Luis Schüler seinen Abschluss aus zehn Metern allerdings nur in die Fänge von Niklas Schmitt im Meitinger Kasten (47.). Auch ein Freistoß von Schüler fünf Minuten später war als Torchance zu werten (52.). Fabio Siebachmeyer setzte sich auf der linken Seite toll durch und den Abpraller vom Keeper schoss Luka Pesut neben das Tor (55.). Nach einer überstandenen und mehr als fragwürdigen Zeitstrafe gegen Max Göttler wurde mit der Einwechslung von Luca Lechler das Angriffsspiel der Nördlinger zunehmend gefährlicher. Jonas Eireiner und Daniel Ernst per Fernschuss verpassten jedoch eine zu diesem Zeitpunkt durchaus verdiente Gästeführung (70./75.). Auch gegen den Vorstoß von Thomas Schmid in der 85. Minute glänzte Heimtorwart Schmitt klasse. Ein Fehler im Nördlinger Spielaufbau ging der spielentscheidenden Szene in der 90. Minute voraus. Ein schnell ausgeführter Einwurf brachte den Zweikampf im Strafraum, welcher in einer „fifty-fifty-Entscheidung“ zuungunsten der Nördlinger entschieden wurde. Arthur Fichtner war das egal, er blieb beim Strafstoß eiskalt und besiegelte eine bittere 1:0-Niederlage.

Trainer Michael Göttler resümierte nach der Partie: „Eine stabile erste Halbzeit wurde erneut eine spielbestimmende zweite Halbzeit hinterhergeschoben. Wir versäumten es allerdings, unser Übergewicht und auch das deutliche Chancenplus im zweiten Abschnitt in ein Tor umzumünzen. Am Ende ist es extrem bitter und wir müssen schleunigst schauen, dass wir wieder positive Ergebnisse einfahren.“

TSV 1861 Nördlingen: Jonas Bonn, Marc Hertlein, Max Göttler (73. Min. Luca Lechler), Fabio Siebachmeyer, Kilian Reichert, Daniel Ernst, Luka Pesut, Luca Hopfauf, Thomas Schmid, Jonas Eireiner, Luis Schüler.